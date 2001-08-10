В Южно-Сахалинске состоялась практическая тренировка по тушению природных пожаров

Сегодня на территории Сахалинской области прошли практические мероприятия в рамках командно-штабной тренировки, проводимой Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю на территории Дальневосточного федерального округа. Мероприятие проводится с целью совершенствования реагирования на чрезвычайные ситуации, возникающие в результате природных пожаров. В практических действиях по защите населенных пунктов от природного пожара были задействованы силы и средства Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона.

По замыслу организаторов практической части тренировки, на юго-западной окраине Южно-Сахалинска возникший в результате неконтролируемого пала сухой растительности пожар стал угрожать хозяйственным постройкам. Старший патрульно-маневренной группы администрации г. Южно-Сахалинск, обнаружившей пожар, организовал тушение при помощи ранцевых огнетушителей и вызвал подразделения Государственной противопожарной службы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинском управлении МЧС.

Из-за сильного ветра огонь распространился на хозяйственную постройку. Прибывшие расчёты Южно-Сахалинского пожарного гарнизона произвели боевое развёртывание от автоцистерны и во взаимодействии со спасателями поисково-спасательного отряда г. Южно-Сахалинск, работниками «Оборонлеса» локализовали, а затем и ликвидировали пожар.

Действия подразделений показали, что личный состав готов к выполнению задач по предназначению. Однако, предотвратить пожар проще, чем потом его ликвидировать. Эффект от превентивных мероприятий будет больше, если таковые проводятся на регулярной основе.

«Работа, направленная на защиту населённых пунктов от природных пожаров, проводится в Сахалинской области на системной основе в течение всего года. К примеру, готовиться к пожароопасному сезону 2019 года мы начали ещё осенью прошлого года. Были подготовлены все необходимые документы, определяющие задачи для глав муниципальных образований, решение которых позволит предотвратить переход природных пожаров на территорию населённых пунктов. Среди мероприятий основными являются создание минерализованных полос, разграничивающих лес и постройки, поддержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения (включая подъездные пути к водоёмам), а также обеспечение работы системы оповещения в населённом пункте. Проводимые сейчас в муниципальных образованиях мероприятия будут оценены в соответствии с законодательством, за невыполнение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность», - рассказал временно исполняющий обязанности заместителя главного государственного инспектора Сахалинской области по пожарному надзору Евгений Чиганашин.

В практической части командно-штабной тренировки были задействованы 20 человек и 5 единиц техники от поисково-спасательного отряда г. Южно-Сахалинск, «Оборонлес» Минобороны России и пожарно-спасательных подразделений МЧС России. Кроме этого, в рамках работы оперативного штаба Главного управления МЧС России по Сахалинской области были уточнены планы, расчёты и организовано межведомственное взаимодействие по вопросам ликвидации природных пожаров.