В Сахалинской области каждой маме будут вручать наборы для новорожденных

По инициативе Валерия Лимаренко с 1 апреля этого года стартует акция «Подарок новорожденному». При выписке из роддома каждая женщина будет получать подарочный комплект с предметами ухода за ребенком и памятный диплом с поздравлениями от главы региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

– Подарочный набор будет вручаться всем мамам, вне зависимости от материального положения семьи. Это приятное дополнение ко всем видам помощи, которые оказываются на Сахалине и Курилах. Для семей с детьми на островах сегодня действует более 50 таких мер, – отметил Валерий Лимаренко.

Предполагается, что участницами акции «Подарок новорожденному» станут более 6 тысяч сахалинок и курильчанок. В наборе детских принадлежностей роженицы получат средства гигиены и другие предметы, необходимые для ухода за малышом с первых дней жизни.

– Для молодых мам никогда не будут лишними подгузники, одноразовые пеленки, средства для купания, детский крем, салфетки, термометр и многое другое. Всего в подарочном комплекте – около 20 предметов, – рассказала министр социальной защиты области Елена Касьянова.

Напомним, что каждая сахалинская семья, где родился первенец, сегодня получает единовременную выплату – около 55 тысяч рублей. Молодым женщинам в возрасте 19-25 лет при рождении первого ребенка предоставляется также региональный материнский капитал – 150 тысяч рублей. Материнский капитал при появлении на свет второго ребенка в островном регионе составляет более 200 тысяч рублей.

Также в комплексе мер поддержки сахалинских семей с детьми предусмотрены ежемесячные выплаты на питание детям до трех лет – более 2 тысяч рублей. Для малоимущих семей при рождении ребенка предоставляется компенсация расходов на приобретение детской коляски (до 20 тысяч рублей) и товаров для новорожденного – одежды для малыша, постельного белья, комплекта для выписки из роддома (до 10 тысяч рублей). Также для семей с низкими доходами предусмотрена материальная помощь на покупку предметов домашней обстановки, в том числе кроватки, комода, пеленального столика.

Семьи с детьми до трех лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, студенческие семьи, а также семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, могут воспользоваться предметами первой необходимости и детским инвентарем – к примеру, кроватками, ходунками, колясками. Бесплатно взять эти предметы можно в пунктах проката, которые открыты на базе девяти социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в Сахалинской области.

В 2019 году по поручению Валерия Лимаренко в островном регионе был расширен комплекс мер социальной поддержки для разных категорий нуждающихся. На новые меры помощи сахалинцам и курильчанам в областном бюджете было дополнительно предусмотрено 400 миллионов рублей.