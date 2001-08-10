Свыше 200 островитян получат золотые знаки отличия в юбилейный год комплекса ГТО

Более 200 сахалинцев и курильчан получат золотые знаки отличия в юбилейный год Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО).

24 марта исполняется ровно пять лет со дня Указа президента РФ Владимира Путина о возрождении комплекса ГТО.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном профильном министерстве, за время реализации направления Сахалинская область достигла значительных результатов. На сегодняшний день в островном регионе функционирует 21 центр тестирования нормативов, из них три в Южно-Сахалинске, включая два региональных. Центры созданы в каждом муниципалитете.

В области регулярно проводятся различные спартакиады, соревнования, а также летние и зимние фестивали ГТО, способствующие здоровому образу жизни как взрослого населения, так и детей. На сегодняшний день к ВФСК ГТО подключились почти все детские сады Южно-Сахалинска и ряда других районов. Малыши бегают на лыжах и выполняют упражнения по общефизической подготовке, занятия проводятся под патронатом опытных преподавателей и инструкторов. Немаловажную роль в этом играют родители, которые способствуют укреплению здоровья своих деток в раннем возрасте.

Всего за пять лет комплекс охватил более 30 тысяч сахалинцев и курильчан всех возрастных ступеней. С каждым годом количество желающих выполнить нормативы растёт. На сегодняшний день обладателями знаков отличия стали 3871 человек, из них 834 выполнили нормативы комплекса на золото.