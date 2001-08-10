В Сахалинской области в 2019 году капитально отремонтируют 200 дворов и 600 многоквартирных домов

До конца года в Сахалинской области капитально отремонтируют 200 дворов и 600 многоквартирных домов. Задачу увеличить объемы работ на заседании сахалинского правительства поставил глава региона Валерий Лимаренко.

Врио губернатора отметил существующие недостатки городской среды в населенных пунктах области. Она пока далеко не в полной мере отвечает требованиям и запросам жителей. Чтобы изменить ситуацию, по поручению главы региона, развернута работа по благоустройству 20 общественных пространств в городах и селах. Среди них - набережная реки Рогатки в Южно-Сахалинске, а также парки и скверы в различных районах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве области.

- Уже до конца этого года необходимо провести капитальный ремонт 200 дворов и 600 домов, установить 250 детских и спортивных площадок, привести в порядок 1,5 тысячи подъездов многоквартирных домов, - сказал Валерий Лимаренко. - При проведении этих работ в обязательном порядке должны быть учтены пожелания жителей.

Позицию учитывать мнения сахалинцев и курильчан в ходе преобразований общественных пространств поддержала общественница, главный редактор журнала об островной строительной индустрии Ольга Викулова. По ее словам, ставшее уже привычным выражение «комфортный город» для жителей в первую очередь ассоциируется не с состоянием центральных улиц, парков и площадей, а с собственными домами и прилегающими к ним дворовыми территориями.

- Здесь важно все: наличие парковочных зон, газонов, пешеходных дорожек, скамеек и урн, а также безопасность детских площадок. И очень правильно, что на Сахалине благоустройство дворов идет при активном участии жителей. Такой общественный контроль позволяет сделать двор местом отдыха, уюта и комфорта. Местом, откуда начинается «ощущение дома», - поделилась Ольга Викулова.

В Сахалинской области сегодня также реализуется проект «Развитие территорий», в рамках которого жители могут внести предложения по строительству или реконструкции важных социальных объектов. Поддержать общественно значимые проекты можно на портале инициативного бюджетирования – https://pib.sakhminfin.ru – в разделе «Открытое голосование». Для этого необходимо авторизоваться на сайте через портал Госуслуги. У каждого участника есть два голоса, которые он может отдать за проектные предложения от двух разных городских округов.