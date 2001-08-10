Пенсионный фонд РФ научил более тысячи островных пенсионеров получать услуги в электронном виде
Специалисты Отделения и территориальных органов Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области продолжают обучение граждан старшего возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья работе на персональном компьютере и официальном сайте ПФР в сети Интернет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.
Образовательные мероприятия по овладению компьютерными технологиями «с нуля» проводятся в Южно-Сахалинске на базе областной универсальной научной библиотеки и учебного центра «Активное образование». В районах области — в центральных библиотеках и филиалах Центра. Во время занятий слушатели учатся пользоваться текстовыми и графическими редакторами, обмениваться электронными сообщениями, искать информацию, заказывать государственные и муниципальные услуги в электронном виде.
В 2018 году 1 тыс. 102 сахалинца и курильчанина успешно прошли обучение и стали уверенными пользователями персонального компьютера.
Для удобного получения услуг Пенсионного фонда РФ, для каждой группы новых «юзеров» предусмотрено изучение сайта и электронных сервисов ПФР. Сотрудники фонда проводят практическое занятие, в ходе которого сахалинцы и курильчане овладевают навыком получения услуг ПФР дистанционно, будь то подача заявлений или запрос документов.
Весной посетителей курсов познакомят с обновленной версией сайта ПФР, научат пользоваться электронными формами получения услуг ПФР: «Запись на прием», «Заказ справок и документов» и другими.
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