Пенсионный фонд РФ научил более тысячи островных пенсионеров получать услуги в электронном виде

Специалисты Отделения и территориальных органов Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области продолжают обучение граждан старшего возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья работе на персональном компьютере и официальном сайте ПФР в сети Интернет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.

Образовательные мероприятия по овладению компьютерными технологиями «с нуля» проводятся в Южно-Сахалинске на базе областной универсальной научной библиотеки и учебного центра «Активное образование». В районах области — в центральных библиотеках и филиалах Центра. Во время занятий слушатели учатся пользоваться текстовыми и графическими редакторами, обмениваться электронными сообщениями, искать информацию, заказывать государственные и муниципальные услуги в электронном виде.

В 2018 году 1 тыс. 102 сахалинца и курильчанина успешно прошли обучение и стали уверенными пользователями персонального компьютера.

Для удобного получения услуг Пенсионного фонда РФ, для каждой группы новых «юзеров» предусмотрено изучение сайта и электронных сервисов ПФР. Сотрудники фонда проводят практическое занятие, в ходе которого сахалинцы и курильчане овладевают навыком получения услуг ПФР дистанционно, будь то подача заявлений или запрос документов.

Весной посетителей курсов познакомят с обновленной версией сайта ПФР, научат пользоваться электронными формами получения услуг ПФР: «Запись на прием», «Заказ справок и документов» и другими.