Тихоокеанское
информационное агентство
22 Марта 2019
Сегодня 12:04
63,74|72,79|67,99
В МВД опровергли информацию об уходе главы сахалинского управления с поста
10:57, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Общественный транспорт и школы Южно-Сахалинска работают по расписанию

В настоящее время на дорогах городского округа работает около 150 единиц техники: погрузчики, тракторы, комбинированные машины. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

Обеспечен проезд во все районы Южно-Сахалинска, включая самые отдаленные. До окончания циклона техника будет дежурить на синегорской трассе. Общественный транспорт работает бесперебойно. Основная задача - обеспечение проезда - выполняется.

У департамента городского хозяйства есть нарекания к подрядчикам по качеству расчистки тротуаров. Эта проблема устраняется.

Занятия второй смены пройдут по расписанию.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?