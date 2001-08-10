Общественный транспорт и школы Южно-Сахалинска работают по расписанию

В настоящее время на дорогах городского округа работает около 150 единиц техники: погрузчики, тракторы, комбинированные машины. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

Обеспечен проезд во все районы Южно-Сахалинска, включая самые отдаленные. До окончания циклона техника будет дежурить на синегорской трассе. Общественный транспорт работает бесперебойно. Основная задача - обеспечение проезда - выполняется.

У департамента городского хозяйства есть нарекания к подрядчикам по качеству расчистки тротуаров. Эта проблема устраняется.

Занятия второй смены пройдут по расписанию.