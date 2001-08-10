Южно-Сахалинск признан лучшим по эффективности работы муниципалитета

По результатам эффективности деятельности муниципалитетов региона в 2018 году работа Южно-Сахалинска признана лучшей. Островная столица получит грант от правительства Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.

Напомним, выделение грантов за счет средств областного бюджета осуществляется с целью поощрения муниципалитетов в рамках заключенных соглашений о достижении планируемых значений показателей эффективности между губернатором Сахалинской области и главами муниципальных образований. Решение о выделении грантов принимается советом при правительстве Сахалинской области.

Общая сумма грантов составляет 100 млн рублей. Муниципальное образование, занявшее первое место, получает 50% от суммы, второе и третье - 30 и 20% соответственно.

Для расчета результативности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Сахалинской области используется утвержденный перечень показателей эффективности. В прошлом году он насчитывал 108 пунктов. Среди них число детей, стоящих в очереди в детские сады, объем привлеченных инвестиций, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, строительство спортивных объектов, общая площадь жилых помещений, введенная в эксплуатацию, и ряд других.

По итогам прошлого года серебро среди муниципалитетов региона получил Поронайский городской округ. Замкнул тройку лидеров по эффективности работы Невельск.