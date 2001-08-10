Тихоокеанское
информационное агентство
23 Марта 2019
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12:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сотрудники корсаковской Госавтоинспекции рассказали детям о безопасных маршрутах

Сотрудники корсаковской Госавтоинспекции рассказали детям о безопасных маршрутах

Сотрудники Госавтоинспекции города Корсакова на постоянной основе поддерживают работу по повышению безопасности юных участников дорожного движения, повторяют правила поведения на дорогах, рассказывают детям о дорожных ловушках и пользе световозвращателей. В ходе занятий, инспекторы изучают с детьми дорожные знаки, которые встречаются по пути в школу и совместно определяют безопасный маршрут от дома до школы, сообщили ТИА «Острова»  в региональном управлении ГАИ.

На очередном мероприятии ученики начальных классов, совместно с госавтоинспекторами, не только обсудили какие меры безопасности необходимо соблюдать на пешеходных переходах, но и повторили как вести себя на многолюдной улице и в общественном транспорте. Кроме того, дети узнали об опасностях, которые могут возникнуть на тротуарах и других пешеходных участках, а после приняли участие в конкурсе безопасных маршрутов, где в игровой форме участвовали в викторинах, решали задачи по ПДД и изготавливали модель тренировочного перекрестка.

Организаторы профилактического мероприятия уверены, что каждый ребенок должен приобрести бесценный опыт безопасного поведения на дорогах, который поможет ему сориентироваться в сложной автомобильной среде и не попасть в неприятную дорожную ситуацию.

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