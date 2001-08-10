Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория провела 840 исследований проб различных видов кормов в 2019 году

С 1 января по 22 марта 2019 года специалисты «Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории» Россельхознадзора провели 840 исследований проб различных видов кормов. Несоответствий нормативным показателям не выявлено. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Всего за указанный период на лабораторные исследования поступила 91 проба различных кормов (28 проб - в рамках государственного задания).

Специалистами лаборатории проведено 840 лабораторных исследований, микробиологические и химикотоксилогические, из них в рамках государственного задания - 72 исследования. Положительных результатов не выявлено.

Среди кормов исследовались мука рыбная (63 пробы - 771 исследование), комбикорма (14 проб - 19 исследований), сено (6 проб - 19 исследований), силос (3 пробы - 8 исследований), сенаж (2 пробы - 6 исследований), другие корма (3 пробы - 17 исследований).

Отметим, от качества и безопасности кормов зависит качество и безопасности вырабатываемой животноводческой продукции и здоровье животных.