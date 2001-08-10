ЕГЭ по русскому языку в досрочный период завершился без нарушений

22 марта текущего года ЕГЭ по русскому языку сдавали 103 человека. Этот предмет оказался самым популярным в досрочной волне. Для сдачи экзамена по данному предмету был открыт один пункт, расположенный на базе Восточной гимназии г. Южно-Сахалинска. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области, в ППЭ применялась технология печати и сканирования экзаменационных материалов.

Экзаменационные испытания по русскому языку длились 3 часа 30 минут. Для поступления в высшие учебные заведения абитуриентам необходимо набрать минимум 36 баллов.

«Надо сказать, что ЕГЭ по русскому языку обязателен для поступления в любой вуз России на все направления подготовки. На данный экзамен записалось самое большое количество ребят. Для них мы подготовили 12 аудиторий»,- отметила руководитель пункта проведения экзамена Марина Гулакова.

Ход экзамена контролировали специалисты, отвечающие за организацию государственной итоговой аттестации, члены государственной экзаменационной комиссии и общественные наблюдатели.

Как и на предыдущих экзаменах досрочного периода, в аудиториях и штабе пункта проведения экзаменов велось видеонаблюдение и прямая трансляция на сайт «Смотри ЕГЭ».

«Сегодня ЕГЭ по русскому языку проведен без технических сбоев. Удаления участников экзамена не зафиксированы. Результаты экзамена будут объявлены 4 апреля», - заявила член государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области Ангелина Рымарь.

Досрочный период проведения ЕГЭ начался 20 марта и продлится до 10 апреля. В нем планируют принять участие более 270 выпускников прошлых лет и учреждений среднего профессионального образования. Следующий экзамен состоится 25 марта. Участникам предстоит проверить свои знания по химии и истории.

В Рособрнадзоре работает телефон «горячей линии» +7 (495) 984-89-19 и «телефон доверия ЕГЭ» +7 (495) 104-68-38, по ним можно обратиться в случае нарушения порядка проведения ЕГЭ и других спорных ситуаций. Действует и региональная «горячая линия», звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00ч. по телефонам: 8(4242) 46-59-60,46-59-93.