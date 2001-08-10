Жители Хомутово задали вопросы мэру и прокурору
Совместный выездной прием с жителями Хомутово провели мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и прокурор областного центра Александр Ерзиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.
В мероприятии также приняли участие вице-мэр Александр Гринберг, начальник УМВД России по Южно-Сахалинску полковник полиции Павел Дешин, представители структурных подразделений администрации и ресурсоснабжающих организаций.
Первым к собравшимся обратился житель планировочного района Иван Прилепский. Поблагодарив администрацию за благоустройство ул. 1-й Октябрьской, мужчина предложил возвести там сквер имени Владимира Высоцкого:
- У нас в районе есть современные детские площадки, но нет места отдыха. Данный объект можно разместить западнее детского сада «Карусель».
По данным департамента землепользования, указанный земельный участок принадлежит муниципалитету, он свободен. В ближайшее время специалисты администрации изучат необходимую градостроительную документацию и рассмотрят возможность размещения на данной территории сквера либо иного социально значимого объекта.
Мэр напомнил собравшимся, что после реконструкции набережной реки Рогатки здесь будет установлен памятник советскому поэту, актеру и исполнителю. Такое решение совместно с общественностью принято ранее. В этой связи нецелесообразно сквер его имени размещать в другой части областного центра.
С вопросом личного характера к мэру и прокурору обратился Андрей Лобанов. Земельный участок, на котором мужчина построил дом, находится в аренде. Когда южносахалинец решился оформить его в собственность, выяснилось, что он расположен в границах красных линий - территории общего пользования.
- Действительно, в 2014 году на этой территории были установлены границы красных линий, в территорию общего пользования попадал 1 метр данного участка. Однако на данный момент выполнена корректировка проекта планировки и межевания, согласно которому красные линии не затрагивают этот участок, - объяснил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Ефанов.
В связи с этим Сергей Надсадин поручил специалистам после утверждения документации по планировке территории, которое ориентировочно состоится в июне текущего года, в ускоренном порядке помочь горожанину в оформлении правоустанавливающих документов.
Помимо проблем личного характера жители планировочного района интересовались и общезначимыми вопросами благоустройства улиц, ремонта улично-дорожной сети и дворовых территорий, строительства социальных объектов. Присутствовавшие на встрече представители структурных подразделений мэрии постарались дать горожанам исчерпывающие ответы.
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