Жители Хомутово задали вопросы мэру и прокурору

Совместный выездной прием с жителями Хомутово провели мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и прокурор областного центра Александр Ерзиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

В мероприятии также приняли участие вице-мэр Александр Гринберг, начальник УМВД России по Южно-Сахалинску полковник полиции Павел Дешин, представители структурных подразделений администрации и ресурсоснабжающих организаций.

Первым к собравшимся обратился житель планировочного района Иван Прилепский. Поблагодарив администрацию за благоустройство ул. 1-й Октябрьской, мужчина предложил возвести там сквер имени Владимира Высоцкого:

- У нас в районе есть современные детские площадки, но нет места отдыха. Данный объект можно разместить западнее детского сада «Карусель».

По данным департамента землепользования, указанный земельный участок принадлежит муниципалитету, он свободен. В ближайшее время специалисты администрации изучат необходимую градостроительную документацию и рассмотрят возможность размещения на данной территории сквера либо иного социально значимого объекта.

Мэр напомнил собравшимся, что после реконструкции набережной реки Рогатки здесь будет установлен памятник советскому поэту, актеру и исполнителю. Такое решение совместно с общественностью принято ранее. В этой связи нецелесообразно сквер его имени размещать в другой части областного центра.

С вопросом личного характера к мэру и прокурору обратился Андрей Лобанов. Земельный участок, на котором мужчина построил дом, находится в аренде. Когда южносахалинец решился оформить его в собственность, выяснилось, что он расположен в границах красных линий - территории общего пользования.

- Действительно, в 2014 году на этой территории были установлены границы красных линий, в территорию общего пользования попадал 1 метр данного участка. Однако на данный момент выполнена корректировка проекта планировки и межевания, согласно которому красные линии не затрагивают этот участок, - объяснил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Ефанов.

В связи с этим Сергей Надсадин поручил специалистам после утверждения документации по планировке территории, которое ориентировочно состоится в июне текущего года, в ускоренном порядке помочь горожанину в оформлении правоустанавливающих документов.

Помимо проблем личного характера жители планировочного района интересовались и общезначимыми вопросами благоустройства улиц, ремонта улично-дорожной сети и дворовых территорий, строительства социальных объектов. Присутствовавшие на встрече представители структурных подразделений мэрии постарались дать горожанам исчерпывающие ответы.