Тихоокеанское
информационное агентство
25 Марта 2019
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16:10, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на участие в олимпиаде по программированию

Южно-сахалинские пятиклассники, желающие проверить свои знания по информатике, могут до 26 марта включительно подать заявку на участие в первой муниципальной кооперативной олимпиаде по программированию «Проба». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В ходе олимпиады, которая состоится 30 марта на базе лицея № 2, каждый участник команды будет выполнять задания на персональном устройстве. Перед началом интеллектуальных соревнований ребят познакомят со средой исполнителя и научат управлять роботами. Затем юным программистам предстоит решить ряд интересных задач. Школьникам также предложат составить программу, управляющую роботом.

Для участия необходимо подать заявку по электронной почте: lyceum2@yuzhno-sakh.ru.

Мероприятие организовано в рамках программы «Современная информатика для учителей и учеников» и пройдет под руководством научного сотрудника ФГУ «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук», эксперта ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» по информатике, составителя заданий по информатике системы «СтатГрад», автора ряда учебников по информатике и пособий по подготовке к ЕГЭ Якова Зайдельмана.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 726-288.

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