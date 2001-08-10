К началу летнего сезона в городском парке Южно-Сахалинска откроется обновленная набережная

В городском парке Южно-Сахалинска приступают к заключительному этапу реконструкции южной набережной на озере Верхнем. Завершить работы планируется к открытию летнего сезона, к 25 мая. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В рамках реализации концепции благоустройства парка на южном берегу появится современная зона отдыха. В оформлении площадки будут преобладать натуральные природные материалы: камень, дерево, а также озеленение. Все это позволит набережной гармонично вписаться в природный ландшафт южного берега.

Основной объем работ выполнен в конце прошлого года: земляные работы, берегоукрепление, обустройство деревянного настила с выходом к воде. Сейчас подрядчику предстоит уложить оставшуюся часть настила, установить арт-объекты и малые архитектурные формы, выполнить озеленение и благоустройство.

Укреплен берег и вдоль детской железной дороги.

Реконструкция идет и на лодочной станции. Существующий причал не отвечает современным требованиям, в том числе и безопасности, и имеет неприглядный вид. Новый причал будет расширен, увеличится число посадочных зон.

Эти работы тоже планируется завершить до начала летнего сезона.