Почта России начала доставку цифровых приставок в Сахалинской области

360 приставок для приема цифрового телесигнала поступило в Сахалинский филиал Почты России. Оборудование уже доставляется гражданам, оформившим предварительную заявку от почтальонов и операторов почтовой связи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Почты России».

Почта России начала доставку антенн и приставок для приема цифрового телесигнала жителям Сахалинской области. 360 единиц оборудования поступило в отделения почтовой связи и в скором времени будет передано гражданам, оставившим предварительные заявки в отделениях почтовой связи области и по телефону горячей линии: 8-800-220-20-02. Для маломобильных групп населения доставку заказов обеспечат почтальоны.

«Практически все поступившие комплекты оборудования для приема цифрового телесигнала уже переданы для доставки по предварительным заявкам. В связи с повышенным спросом населения мы сделали заказ на дополнительную партию. Еще 400 цифровых приставок в скором времени поступят в отделения почтовой связи Сахалинской области», - отметил директор Сахалинского филиала Почты России Василий Большаков.

Напомним, что с января 2019 года в России начался переход на цифровое эфирное телевещание. В первую волну отключения аналогового телевидения попали семь регионов. Во вторую волну, которая начнется с 15 апреля, входит порядка двадцати регионов страны, включая Сахалинскую область.