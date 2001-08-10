Южносахалинские школьники пополнили ряды Юнармии

Учащиеся шести средних общеобразовательных школ Южно-Сахалинска торжественно поклялись в верности Отечеству и всему юнармейскому братству Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Мероприятие прошло на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Юниор». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Началом тожественной церемонии стал вынос почетным караулом знамен Российской Федерации и «Юнармия» под марш военного оркестра.

Поздравить юных школьников с вступлением в ряды всероссийского движения вышли военный комендант Южно-Сахалинского гарнизона, подполковник Алексей Раевский, представители регионального и муниципального отделений «Юнармии» Дмитрий Минязев и Юлиан Красавин, а также начальник отдела по делам молодежи и туризму Департамента по делам молодежи, спорту и туризму Елена Ястребова.

После поздравлений, школьники произнесли клятву юнармейца, пообещав стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, защищать слабых и преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, готовить себя к служению на благо Отечества, а также чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России.

В завершении торжественного мероприятия ребятам вручили символы военно-патриотического движения — знаки юнармейцев.