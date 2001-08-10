В Южно-Сахалинске стартовал XII муниципальный конкурс «Я – исследователь»
В областной столице стартовал XII муниципальный конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Я – исследователь». Интеллектуальные состязания будут проходить в два этапа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.
Отборочный тур состоялся на базе начальной школы № 7, где воспитанники детских садов и учащиеся младших классов школ Южно-Сахалинска представили более 150 научных проектов в четырех возрастных группах по тематическим секциям: «Гуманитарные знания», «Естествознание», «Математика. Физика. Техника».
- Мой папа летчик, и поэтому я выбрал тему «Почему летает самолет». Мы с папой проводили интересные опыты, и я много занимался, пытаясь понять, как устроен самолет и что заставляет его подниматься в воздух. Было сложно. Я доволен, как прошла защита проекта, хоть и сильно волновался. В дальнейшем буду продолжать свои исследования, - поделился впечатлениями Даниил Григор, ученик 2-го класса школы № 3.
В следующие два дня авторам лучших работ предстоит продемонстрировать не только глубокие знания по выбранной теме, но и на практике доказать свою точку зрения. Также члены жюри будут оценивать оформление стенда и умение ребят аргументированно отвечать на вопросы аудитории.
Как рассказала заведующая лабораторией исследовательского учения института психологии и педагогики СахГУ Людмила Румянцева, за 12 лет диапазон знаний участников конкурса «Я - исследователь» значительно расширился. Ребята интересуются современной наукой и выбирают сложные темы для своих исследований. Например, на сегодня актуальны такие проекты, как «Робототехника» или «Информационное облако».
27 и 28 марта НОШ № 7 и СОШ № 3 станут площадками для финальной презентации научных наработок юных ученых и экспериментаторов. Итоги конкурса подведут в конце этой недели. Победят проекты, набравшие наибольшее количество баллов.
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