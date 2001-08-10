Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2019
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17:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении МЧС, 27 марта в условиях значительного ухудшения погоды в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы) под воздействием проникающего волнения ожидаются деформации и дробления прибрежного льда на отдельные льдины. Выходить на лед крайне опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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