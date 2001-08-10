Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2019
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Два участка автодорог закрыты до улучшения погодных условий
10:01, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Два участка автодорог закрыты до улучшения погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий, а также для предотвращения опасных ситуаций, с 06.35 (сах) 27 марта закрыто движение для всех видов автотранспорта на двух участках автодорог:

  • Стародубское - Макаров (54-210 км)  
  • Арсентьевка – Ильинское (121-173 км)

Для обеспечения безопасности на закрытом участке автодороги задействованы 3 поста ГИБДД и сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении МЧС.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении, заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

Уточнить информацию о состоянии дорожного полотна на указанном участке автодороги можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону 8(4242) 55-91-56 (с 8:00 до 18:00) и 8(4242) 55-91-62 (с 18:00 до 8:00).

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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