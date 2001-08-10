Два участка автодорог закрыты до улучшения погодных условий
В связи с ухудшением погодных условий, а также для предотвращения опасных ситуаций, с 06.35 (сах) 27 марта закрыто движение для всех видов автотранспорта на двух участках автодорог:
- Стародубское - Макаров (54-210 км)
- Арсентьевка – Ильинское (121-173 км)
Для обеспечения безопасности на закрытом участке автодороги задействованы 3 поста ГИБДД и сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении МЧС.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении, заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.
Уточнить информацию о состоянии дорожного полотна на указанном участке автодороги можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону 8(4242) 55-91-56 (с 8:00 до 18:00) и 8(4242) 55-91-62 (с 18:00 до 8:00).
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
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