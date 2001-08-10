В Углегорске молодёжный форум «Время добрых дел» собрал более 80 сахалинцев
Молодёжный образовательный форум «Время добрых дел» в Углегорске дал старт региональной форумной кампании «ОстроVa-2019». Мероприятие объединило свыше 80 молодых людей со всего Углегорского района. Участниками стали представители школьного и студенческого самоуправления, молодые специалисты, добровольцы и серебряные волонтёры. Об этом ТИА «Острова» сообщили министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
В течение трех дней островитяне постигали основы проектного мышления, учились взаимодействовать друг с другом, как одна большая и эффективная команда.
Главная цель Форума – замотивировать ребят на добровольческую деятельность, вдохновить, рассказать об эффективных инструментах для решения поставленных задач. Так, например, через технологию eduScrum участники изучали теорию социального проектирования. Благодаря упражнениям и работе в группах они лучше познакомились, научились слышать, помогать, поддерживать друг друга в выполнении заданий. Эти навыки пригодятся им в будущем, в их жизни и работе.
На форуме обсуждались о проблемах молодёжи в районе, о сильных сторонах и возможных точках роста.
- Главная задача Форума была решена – участники не только вдохновились работой, но и разработали проекты, которые в будущем они смогут реализовать в своём муниципалитете, решая те вопросы, которые им под силу, или повлиять на их решение, - поделился куратор региональной форумной кампании «ОстроVa-2019» Алексей Ченских.
Мероприятие проходило под патронатом федеральных и дальневосточных экспертов и тренеров, которые работают с разными субъектами Российской Федерации. Так, по мнению Анастасии Беломытцевой из Казани, форум «Время добрых дел» - это площадка для обмена опытом, анализа ситуации в молодёжной политике Углегорского района и создания новых проектных инициатив. Она отметила, что важно не только то, что ты делаешь, но и то, что ты при этом создаёшь.
- Форум в Углегорске является наследием Года Добровольца, и мы продолжаем активную работу со специалистами в сфере молодёжной политики. Сегодня в образовательный процесс и тренинги включились не только школьное и студенческое самоуправление, но и директора школ, представители администрации Углегорского района и серебряного добровольчества, - подчеркнул заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики Егор Умнов. - Перед нами стоит важная задача - развитие кадров в районах Сахалинской области. Необходимо создавать команды, которые могут проводить мероприятия в своём муниципалитете на качественном высоком уровне, а также грамотно планировать и воплощать в жизнь социально-значимые проекты.
В завершение Форума участники представили свои проекты вице-мэру Углегорского городского округа Андрею Серову. В числе работ - создание молодёжного коворкинга - места, где молодёжь могла бы собираться, обсуждать свои идеи и готовиться к предстоящим акциям. Также важным проектом является «Молодёжь в культуре», который направлен на повышение культурного уровня среди молодёжи путём проведения различных мероприятий и культурных фестивалей.
Следующей площадкой «ОстроVa-2019» станет форум «Формула Успеха - 2019», который стартует 28 апреля в Охе.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:04 Сегодня Сахалинская налоговая инспекция напоминает о необходимости перехода на новый порядок применения ККТ
- 10:01 Сегодня Два участка автодорог закрыты до улучшения погодных условий
09:31 Сегодня В администрации Южно-Сахалинска подвели итоги социально-экономического развития городского округа за 2018 год
10:24 Сегодня В Углегорске молодёжный форум «Время добрых дел» собрал более 80 сахалинцев
18:16 22 Марта Министерство ЖКХ Сахалинской области подвело итоги работы за 2018 год
- 14:55 21 Марта Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью
- 18:27 21 Марта В МВД опровергли информацию об уходе главы сахалинского управления с поста
16:04 21 Марта Жители Владимировки предпочли новый спортивный зал дому культуры и детсаду
16:07 6 Марта В южно-сахалинской школе № 8 состоялся первый офицерский бал
- 18:01 7 Марта Южносахалинцев приглашают на масленичную ярмарку
- 15:58 6 Марта Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
09:45 1 Марта На Сахалине планируют увеличить объемы переработки нефти
Выбор редакции
- 11:15 Сегодня Сахалинцы познакомились с закулисьем театра имени Чехова
- 10:55 Сегодня В Сахалинском областном противотуберкулезном диспансере появился новый рентгеновский комплекс
- 10:24 Сегодня В Углегорске молодёжный форум «Время добрых дел» собрал более 80 сахалинцев
- 17:08 Вчера В Южно-Сахалинске стартовал XII муниципальный конкурс «Я – исследователь»
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?