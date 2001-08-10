В Углегорске молодёжный форум «Время добрых дел» собрал более 80 сахалинцев

Молодёжный образовательный форум «Время добрых дел» в Углегорске дал старт региональной форумной кампании «ОстроVa-2019». Мероприятие объединило свыше 80 молодых людей со всего Углегорского района. Участниками стали представители школьного и студенческого самоуправления, молодые специалисты, добровольцы и серебряные волонтёры. Об этом ТИА «Острова» сообщили министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

В течение трех дней островитяне постигали основы проектного мышления, учились взаимодействовать друг с другом, как одна большая и эффективная команда.

Главная цель Форума – замотивировать ребят на добровольческую деятельность, вдохновить, рассказать об эффективных инструментах для решения поставленных задач. Так, например, через технологию eduScrum участники изучали теорию социального проектирования. Благодаря упражнениям и работе в группах они лучше познакомились, научились слышать, помогать, поддерживать друг друга в выполнении заданий. Эти навыки пригодятся им в будущем, в их жизни и работе.

На форуме обсуждались о проблемах молодёжи в районе, о сильных сторонах и возможных точках роста.

- Главная задача Форума была решена – участники не только вдохновились работой, но и разработали проекты, которые в будущем они смогут реализовать в своём муниципалитете, решая те вопросы, которые им под силу, или повлиять на их решение, - поделился куратор региональной форумной кампании «ОстроVa-2019» Алексей Ченских.

Мероприятие проходило под патронатом федеральных и дальневосточных экспертов и тренеров, которые работают с разными субъектами Российской Федерации. Так, по мнению Анастасии Беломытцевой из Казани, форум «Время добрых дел» - это площадка для обмена опытом, анализа ситуации в молодёжной политике Углегорского района и создания новых проектных инициатив. Она отметила, что важно не только то, что ты делаешь, но и то, что ты при этом создаёшь.

- Форум в Углегорске является наследием Года Добровольца, и мы продолжаем активную работу со специалистами в сфере молодёжной политики. Сегодня в образовательный процесс и тренинги включились не только школьное и студенческое самоуправление, но и директора школ, представители администрации Углегорского района и серебряного добровольчества, - подчеркнул заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики Егор Умнов. - Перед нами стоит важная задача - развитие кадров в районах Сахалинской области. Необходимо создавать команды, которые могут проводить мероприятия в своём муниципалитете на качественном высоком уровне, а также грамотно планировать и воплощать в жизнь социально-значимые проекты.

В завершение Форума участники представили свои проекты вице-мэру Углегорского городского округа Андрею Серову. В числе работ - создание молодёжного коворкинга - места, где молодёжь могла бы собираться, обсуждать свои идеи и готовиться к предстоящим акциям. Также важным проектом является «Молодёжь в культуре», который направлен на повышение культурного уровня среди молодёжи путём проведения различных мероприятий и культурных фестивалей.

Следующей площадкой «ОстроVa-2019» станет форум «Формула Успеха - 2019», который стартует 28 апреля в Охе.