В Сахалинском областном противотуберкулезном диспансере появился новый рентгеновский комплекс. С запуском современного аппарата значительно возрастут возможности диагностики органов дыхания, что позволит существенно снизить заболеваемость туберкулезом. По поручению главы региона Валерия Лимаренко в этом году будет установлено еще 8 подобных аппаратов в медицинских учреждениях районов области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу оснастить островные медучреждения всем необходимым оборудованием. Уже сейчас расходы на эти цели выросли вдвое – до 2,7 миллиардов рублей.

- Наша цель — кардинально изменить ситуацию в медицине и переориентировать врачей на профилактику и предупреждение болезней. Без современного оборудования сделать это невозможно, - отметил Валерий Лимаренко.

Новый цифровой рентгеновский комплекс в противотуберкулезном диспансере установлен на замену старому аналоговому. С его внедрением уйдут в прошлое фотоснимки. Все изображения будут размещаться на цифровых носителях.

- Устройство подключено к программно-аппаратному комплексу, куда передаются все исследования, сделанные в учреждении. Также снимки поступают в центральный архив медицинских изображений Сахалинской области. Любой врач-рентгенолог в регионе может использовать его для дополнительных консультаций, - сообщил заведующий рентгенологическим отделением медучреждения Рустам Алтынбаев.

Возможности нового аппарата позволяют проводить рентгенографические, рентгеноскопические и томографические исследования. Кроме того, для более детальной диагностики в прошлом году учреждение получило новый компьютерный томограф. Комплекс высокотехнологичной техники позволяет специалистам проводить всю необходимую диагностическую работу.

Лечение для пациентов с туберкулезом бесплатное. В регионе уже сейчас делается многое для этой категории больных. Благодаря тому, что закупается оборудование и выделяются средства на медикаменты, с 2014 года удалось снизить заболеваемость на треть.

- Это очень важно, поскольку болезнь передается воздушно-капельным путем, - рассказала главный врач областного противотуберкулезного диспансера Людмила Конотопец. - В зоне риска находятся все люди с ослабленным иммунитетом. Поэтому уменьшение количества больных снижает распространение инфекции.

Помимо диагностического направления в медучреждении значительное внимание уделяют развитию хирургической службы, в частности малоинвазивным методам лечения. В текущем году для диспансера приобретут новую эндоскопическую стойку. На эти цели из областного бюджета выделено 25 миллионов рублей. Еще 60 миллионов рублей из региональной казны пойдет на закупку медикаментов для больных туберкулезом.

Борьба с заболеваниями органов дыхания носит в Сахалинской области системный характер. Для выявления патологий на ранней стадии приобретаются передвижные аппараты. В регионе уже работают 10 мобильных рентгенологических комплексов, оборудованных флюорографами и маммографами. В этом году ожидается поступление еще пяти таких комплексов. Мобильные станции курсируют по всем районам области. Таким образом, удается значительно увеличить количество профилактических осмотров и выявлять опасные заболевания на ранней стадии.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу кардинально изменить ситуацию в медицине: привлечь к работе в больницах и поликлиниках специалистов высокого уровня, сократить очереди более чем в 2 раза, оснастить медучреждения всем необходимым оборудованием. Уже сейчас вдвое выросли расходы на капремонт и закупку оборудования: 1,5 и 2,7 млрд соответственно. Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в 5 учреждениях, в ближайшее время запустится горячая линия для пациентов. С апреля увеличатся на 30% зарплаты врачам, принято решение о росте «подъёмных» для материковых специалистов в 2 раза, выросли квоты на обучение сахалинцев в медвузах.