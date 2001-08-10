Власти Охи должны капитально отремонтировать брошенный жилфонд и предоставить его жителям
Сегодня в Охинском районе многие дома находятся в аварийном состоянии и имеют дефицит сейсмостойкости. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области, Валерий Лимаренко встретился с жителями одного из таких зданий по улице Карла Маркса, 32. У Яны Ильиной здесь живет племянница с детьми. Женщина постоянно бывает у нее и знает все проблемы аварийного дома не понаслышке.
- Здесь ко всему страшно прикасаться. Мне кажется, что квартира в скором времени окажется в подвале. Дымоходы после землетрясения разрушены, в квартиру постоянно лезут тараканы, грызуны. Дом был признан аварийным еще в 1998 году, жить в нем невозможно, - рассказала Яна Ильина.
В то же время сегодня часть пригодных для проживания квартир в многоэтажных зданиях Охи пустует. Валерий Лимаренко предложил использовать этот жилфонд в интересах северян.
- Необходимо ремонтировать квартиры и переселять туда людей из аварийных домов. Сформируйте для этого реестр брошенного муниципального жилфонда, область окажет финансовую поддержку. При тех темпах строительства, которые сейчас есть в муниципалитете, новое жилье охинцам придется ждать десятилетиями, а проблему надо решать, как можно скорее. От этого в прямом смысле слова зависит безопасность людей, - сказал Валерий Лимаренко, обращаясь к представителям охинской администрации.
В целом в Охинском районе сегодня имеют дефицит сейсмостойкости (3 и более баллов) 65 многоквартирных домов. 16 из них уже признаны аварийными. Для начала работы по расселению жителей этих домов администрация муниципального образования направила в министерство строительства Сахалинской области бюджетную заявку на получение областной субсидии. Она учтена при формировании реестра поправок, которые будут рассмотрены в апреле 2019 года.
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