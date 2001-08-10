Валерий Лимаренко поручил построить в Охе новую школу на 910 мест

В ходе рабочей поездки в Охинский район врио губернатора Саахалинской области Валерий Лимаренко осмотрел ряд социальных объектов, в том числе среднюю школу №5, центральную районную больницу и спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин».

Средняя общеобразовательная школа №5 Охи, по оценкам специалистов, изношена на 56%. Кроме того, здание, которому уже 50 лет, пострадало в время нефтегорского землетрясения и не отвечает современным требованиям сейсмобезопасности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

- Еще одна проблема – нехватка мест. Сегодня у нас обучается более 770 человек. Из-за недостатка помещений дети вынуждены заниматься в две смены, - поделилась директор образовательного учреждения Тамара Гордеева.

Учитывая эти факторы, принято решение о строительстве в райцентре новой школы на 910 учащихся, которая будет иметь отдельный актовый зал, столовую и лаборатории. Место под будущий объект уже определено – он разместится рядом с действующей школой №5.

- Проектирование должно начаться в 2020 году. Сдача объекта – ориентировочно в 2023 году. Финансирование будет вестись за счет областного бюджета, - обозначил задачу профильным ведомствам Валерий Лимаренко.

Во время посещения Охинского района к главе региона обратились члены клуба «Елизар», которые занимаются спортом и активным отдыхом, основанном на дрессировке собак, а также благотворительной помощью. Сегодня в состав клуба входят более 200 человек. Охинцы выразили опасения, что из-за предстоящей реконструкции городского парка площадка клуба «Елизар» закроется.

- Реконструкция участка парка, где сейчас занимаются члены клуба, начнется только после строительства новой площадки. Это позволит не останавливать работу клуба «Елизар», - сказал Валерий Лимаренко. – Альтернативное место уже выбрано в северо-западной части парка.

Еще один объект, который посетил врио губернатора, – спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин». В 2017 году специалисты провели обследование, которое выявило существенный износ конструкций сооружения. Нарушена кровля, имеются дефекты и повреждения малой чаши бассейна, специалисты оценивают ее как ограничено-работоспособную. Большая чаша также требует капитального ремонта. Валерий Лимаренко поручил незамедлительно приступить к подготовке проектно-сметной документации и проведению работ.

- Важнейшая задача – привлечь людей к активному образу жизни, создать и развить необходимую для этого инфраструктуру. Поэтому мною принято решение выделить финансирование на капитальный ремонт бассейна и кровли. Работы должны завершиться к концу этого года, - подчеркнул глава региона.

Сегодня, 27 марта глава области посетит Ногликский район. После осмотра ряда социально значимых объектов состоится встреча с местными жителями в районном центре досуга по адресу: улица Пограничная, 10а. Начало в 17:00.