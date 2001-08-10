В Южно-Сахалинске проходит циклон

Около 150 единиц спецтехники с раннего утра среды заняты в расчистке снега на улицах Южно-Сахалинска, а также планировочных районов и сел, входящих в состав городского округа. К ночи количество техники будет увеличено до 200 единиц и начнется вывоз снега. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Непогода обрушилась на областной центр около 04.30. Оперативно была расчищена дорога на Синегорск. Первый рейсовый автобус до села сопроводила спецтехника. Продолжается расчистка дороги на Дальнее и Елочки. Движение по остальным трассам городского округа осуществляется в полном объеме.

Общественный транспорт работает в штатном режиме. На линию вышло 162 автобуса всех маршрутов.

В связи с дорожно-транспортным происшествием закрыт участок дороги в Новотроицком. Поэтому временно автобусы №256а доходят до Новотроицкого, возвращаются обратно через Троицкое, затем поворачивают на ул Фархутдинова, выезжают на ул. Ленина и далее следуют по своему маршруту. Как только дорога будет открыта, они пойдут по обычному маршруту.

В связи с корректировкой каникул, которую школы вправе проводить самостоятельно, учебный процесс идет в нескольких школах. В школе №22 занятия сегодня в обе смены отменены. В школе №32 проходят классные часы и линейки, в лицее №2 занятия не отменили (в случае ухудшения погодных условий об отмене занятий родителей оповестят в индивидуальном порядке). Остальные городские школы сейчас на каникулах.

Детские сады работают в штатном режиме.