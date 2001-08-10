Инспекторы ГИМС и спасатели МЧС помогли рыбакам добраться до берега

Вечером 26 марта оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том что, в районе мыса Свободный (Корсаковский район) на ледовом поле залива Мордвинова из-за ухудшившихся погодных условий потеряли ориентировку и не могут выйти на берег несколько групп рыбаков-любителей в количестве 7 человек.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении МЧС, на поиски немедленно выехали инспекторы ГИМС и спасатели МЧС России из села Охотское. С рыбаками поддерживалась мобильная связь, которая позволила сориентировать людей и помочь им выйти на берег, где в это время работала звуковая сирена и прожектор. В 21.00 (сах) рыбаки благополучно добрались до берега, медицинская помощь никому не потребовалась. Инспекторы ГИМС также провели осмотр прибрежной полосы на предмет возможного нахождения других людей.

Напомним, 27 марта в условиях значительного ухудшения погоды в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы) под воздействием проникающего волнения ожидаются деформации и дробления прибрежного льда на отдельные льдины. Выходить на лед крайне опасно.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области http://65.mchs.gov.ru/.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.