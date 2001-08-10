На Сахалине создан первый официальный автопрокат. Восемь новых машин, сверкающих свежим лаком, уже находятся на одной из стоянок областного центра. Среди них семь «KIA» - «Picanto», «Rio», «Ceed», «Sportage», а также внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado».

Инвестиционный проект реализуется в регионе по франшизе крупной федеральной компании. В планах – создание централизованного парка автомобилей для предоставления в аренду туристам и жителям области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Прокат автомобилей – это все более набирающая популярность услуга. Сегодня она предоставляется во всех крупных городах и становится настолько привычной, что без нее уже не представляется современная жизнь. Многие гости Сахалинской области хотели бы взять в аренду машину, чтобы самостоятельно добраться до интересных мест, которых в регионе с избытком. Однако, такая сфера услуг на Сахалине пока недостаточно развита.

В связи с этим правительство региона приняло решение о реализации перспективного проекта. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в сентябре 2018 года на полях Восточного экономического форума во Владивостоке между инвестором и Корпорацией развития Сахалинской области.

- По комплектации все наши машины новые, с левым рулем, выпущены в 2018-2019 годах и относятся к категории «Комфорт», - рассказал главный автомеханик компании-арендодателя Артем Запруднов. – Клиенты будут получать автомобили в технически исправном состоянии, с полным баком топлива. Возможно и дополнительное оснащение - навигатор, детское кресло.

На крышах машин будут установлены рейлинги для крепления лыж, сноубордов, велосипедов. Необходимость в таком тюнинге продиктована спортивным характером туризма на Сахалине. Оформить аренду можно будет непосредственно в здании аэропорта по прилету в Южно-Сахалинск. Планируется, что первые клиенты смогут получить авто напрокат уже в апреле.

Уже до конца текущего года парк компании вырастет до 53 машин. В нем найдется места и бюджетным малолитражкам, и автомобилям представительского класса.