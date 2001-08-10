Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2019
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Гидрологи предупреждают сахалинцев об опасности
14:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине создан первый официальный автопрокат

На Сахалине создан первый официальный автопрокат

На Сахалине создан первый официальный автопрокат. Восемь новых машин, сверкающих свежим лаком, уже находятся на одной из стоянок областного центра. Среди них семь «KIA» - «Picanto», «Rio», «Ceed», «Sportage», а также внедорожник «Toyota Land Cruiser Prado».

Инвестиционный проект реализуется в регионе по франшизе крупной федеральной компании. В планах – создание централизованного парка автомобилей для предоставления в аренду туристам и жителям области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Прокат автомобилей – это все более набирающая популярность услуга. Сегодня она предоставляется во всех крупных городах и становится настолько привычной, что без нее уже не представляется современная жизнь. Многие гости Сахалинской области хотели бы взять в аренду машину, чтобы самостоятельно добраться до интересных мест, которых в регионе с избытком. Однако, такая сфера услуг на Сахалине пока недостаточно развита.

В связи с этим правительство региона приняло решение о реализации перспективного проекта. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в сентябре 2018 года на полях Восточного экономического форума во Владивостоке между инвестором и Корпорацией развития Сахалинской области.

- По комплектации все наши машины новые, с левым рулем, выпущены в 2018-2019 годах и относятся к категории «Комфорт», - рассказал главный автомеханик компании-арендодателя Артем Запруднов. – Клиенты будут получать автомобили в технически исправном состоянии, с полным баком топлива. Возможно и дополнительное оснащение - навигатор, детское кресло.

На крышах машин будут установлены рейлинги для крепления лыж, сноубордов, велосипедов. Необходимость в таком тюнинге продиктована спортивным характером туризма на Сахалине. Оформить аренду можно будет непосредственно в здании аэропорта по прилету в Южно-Сахалинск. Планируется, что первые клиенты смогут получить авто напрокат уже в апреле.

Уже до конца текущего года парк компании вырастет до 53 машин. В нем найдется места и бюджетным малолитражкам, и автомобилям представительского класса.

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