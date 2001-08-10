В южно-сахалинских автобусах контролируют использование валидаторов и выдачу билетов

Все перевозчики городского округа - МУП «Транспортная компания» и индивидуальные предприниматели - обязаны обеспечить возможность безналичной оплаты проезда пассажиром. Сотрудники МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» регулярно контролируют водителей и кондукторов на предмет использования валидаторов и выдачи билетов. Проводятся в том числе и внеплановые проверки по обращениям пассажиров. Запланированы рейды совместно с налоговыми органами, и для нерадивых перевозчиков это может обернуться большими штрафами.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, при выходе автобуса на маршрут в обязательном порядке проверяется исправность валидатора. Перевозчик обязан сойти с линии в случае возникновения неисправности оборудования во время рейса: валидатор не принимает банковские, транспортные, социальные и школьные карты, а также не проводит оплату наличными.

Пассажиру обязаны выдать билет - это бланк строгой отчетности, который должен выдаваться не по требованию, а при любом виде оплаты проезда: наличными, банковской, транспортной, школьной и социальной картами.

Если водитель автобуса или кондуктор отказывается принимать оплату с помощью банковской и транспортной карты либо не выдает билет, необходимо записать государственный номер автобуса, автобусного маршрута, время и сообщить о факте в диспетчерскую службу по телефону «горячей линии» 51-00-51 (с 06.00 до 23.00).

Администрация Южно-Сахалинска призывает пассажиров в спорных ситуациях не вступать в конфликт с водителем или кондуктором и не задерживать движение автобуса по дальнейшему маршруту. При возникновении сложностей с прохождением оплаты по транспортной, банковской карте, карте школьника или социальной (если ваш случай единичный и остальные пассажиры производят оплату), воспользуйтесь наличными средствами. Затем обратитесь в МУП «Городской информационно-аналитический центр» по телефону 300-808.

Добавим, для удобства пассажиров разработан личный кабинет, в котором отражается информация об оплате проезда в общественном транспорте банковской и транспортной картой.