В южно-сахалинских автобусах контролируют использование валидаторов и выдачу билетов
Все перевозчики городского округа - МУП «Транспортная компания» и индивидуальные предприниматели - обязаны обеспечить возможность безналичной оплаты проезда пассажиром. Сотрудники МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» регулярно контролируют водителей и кондукторов на предмет использования валидаторов и выдачи билетов. Проводятся в том числе и внеплановые проверки по обращениям пассажиров. Запланированы рейды совместно с налоговыми органами, и для нерадивых перевозчиков это может обернуться большими штрафами.
Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, при выходе автобуса на маршрут в обязательном порядке проверяется исправность валидатора. Перевозчик обязан сойти с линии в случае возникновения неисправности оборудования во время рейса: валидатор не принимает банковские, транспортные, социальные и школьные карты, а также не проводит оплату наличными.
Пассажиру обязаны выдать билет - это бланк строгой отчетности, который должен выдаваться не по требованию, а при любом виде оплаты проезда: наличными, банковской, транспортной, школьной и социальной картами.
Если водитель автобуса или кондуктор отказывается принимать оплату с помощью банковской и транспортной карты либо не выдает билет, необходимо записать государственный номер автобуса, автобусного маршрута, время и сообщить о факте в диспетчерскую службу по телефону «горячей линии» 51-00-51 (с 06.00 до 23.00).
Администрация Южно-Сахалинска призывает пассажиров в спорных ситуациях не вступать в конфликт с водителем или кондуктором и не задерживать движение автобуса по дальнейшему маршруту. При возникновении сложностей с прохождением оплаты по транспортной, банковской карте, карте школьника или социальной (если ваш случай единичный и остальные пассажиры производят оплату), воспользуйтесь наличными средствами. Затем обратитесь в МУП «Городской информационно-аналитический центр» по телефону 300-808.
Добавим, для удобства пассажиров разработан личный кабинет, в котором отражается информация об оплате проезда в общественном транспорте банковской и транспортной картой.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
18:16 22 Марта Министерство ЖКХ Сахалинской области подвело итоги работы за 2018 год
- 14:55 21 Марта Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью
- 18:27 21 Марта В МВД опровергли информацию об уходе главы сахалинского управления с поста
16:04 21 Марта Жители Владимировки предпочли новый спортивный зал дому культуры и детсаду
16:07 6 Марта В южно-сахалинской школе № 8 состоялся первый офицерский бал
- 18:01 7 Марта Южносахалинцев приглашают на масленичную ярмарку
- 15:58 6 Марта Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
09:45 1 Марта На Сахалине планируют увеличить объемы переработки нефти
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?