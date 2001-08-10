Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2019
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Гидрологи предупреждают сахалинцев об опасности
17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Гидрологи предупреждают сахалинцев об опасности

Как сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении МЧС, 28 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы) под воздействием волн зыби продолжатся деформации прибрежного льда. Выходить на лёд опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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