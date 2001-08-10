Интеллектуалы из 9 районов Сахалина выберут лучшего на первенстве области
Открытое первенство Сахалинской области по интеллектуальным играм 27 марта стартовало в Южно-Сахалинске. Более 30 команд из 9 районов острова в течение 2 дней будут бороться за победу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города.
В течение 2 дней участникам предстоит пройти такие игровые дисциплины, как классическое «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Хамса», «Своя игра», и ответить на 60 вопросов. В составе каждой команды по условиям игры не более 6 человек. Победитель будет выбран в каждой из дисциплин в двух зачетах: школьном общем и студенческом.
Как рассказал представитель авторской группы южно-сахалинского интеллектуального клуба «Логос» Андрей Тугин, вопросы для открытого первенства в том числе составляли известные авторы-вопросники: координатор Кубка Европы по «Что? Где? Когда» Леонид Климович и редактор вопросов к интеллектуальным играм Тарас Вахрив.
- Сегодня в зале собрались как постоянные участники интеллектуальных игр, так и новички. В первенстве участвуют школьники, а также студенты техникумов и вузов. Учитывая этот факт, мы постарались несколько понизить планку уровня вопросов и ограничить круг знаний. Но ни один вопрос не выходит за рамки стандартного набора знаний. Однако они сформулированы таким образом, чтобы воспользоваться данной на раздумье минутой.
Первая интеллектуальная игра в Южно-Сахалинске прошла 24 декабря 1990 года. В ней приняли участие 16 команд из областного центра. Организовали мероприятие члены клуба «Колесо фортуны» под руководством Николая Литвинова. Благодаря работе клуба школьники островного региона смогли создать собственные клубы на местах и реализовать свои интеллектуальные возможности. Спустя 7 лет был организован городской клуб «Логос».
22 года назад - 14 апреля 1997 года - инициативная группа студентов педагогического института провела свою первую игру. За время существования клуба состоялось более 1000 игр, в которых приняли участие свыше 5000 школьников и студентов. В первый год существования клуба прошло всего 15 мероприятий. Самыми насыщенными стали 2013-2014 годы - порядка 50 игр. Сегодня игроки и члены авторской группы клуба «Логос» проживают в Канаде, США, Австралии, Сингапуре и Папуа - Новой Гвинеи.
- Мое увлечение интеллектуальными играми началось еще в школьные годы. После ее окончания мне пришла идея организовать подобное движение в городе. Вместе с единомышленниками открыли «Логос». Члены клуба принимают участие в различных турнирах, практически ежегодно выступают на первенстве Сибири и Дальнего Востока. Одна из островных команд даже стала чемпионом Европы, - рассказал член авторской группы и один из основателей «Логоса» Сергей Киктев.
Итоги открытого первенства области подведут 28 марта. Победитель в классической игре «Что? Где? Когда?» определится по наибольшему количеству набранных баллов и будет приглашен на юношеский чемпионат Европы, который традиционно пройдет в мае в Гомеле.
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