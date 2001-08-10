Как сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении МЧС России, по состоянию на 17.00 (сах) циклон покинул территорию острова Сахалин. Все объекты жизнеобеспечения функционирует в штатном режиме. Аэропорт города Южно-Сахалинска осуществляет прием и выпуск воздушных судов в обычном режиме. Паромная переправа «Ванино – Холмск» открыта. Железная дорога работает без нарушений. Проезд по всем автодорогам области осуществляется без ограничений.

Сегодня утром, в связи с ухудшением погодных условий, а также для предотвращения опасных ситуаций, было закрыто движение для всех видов автотранспорта на двух участках автодорог: Стародубское - Макаров и Арсентьевка – Ильинское. Кроме этого, в аэропорту города Южно-Сахалинска было задержано семь рейсов. В 10.10 (сах) движение на автодорогах было полностью восстановлено, а на 15.00 (сах) задержанных рейсов в аэропорту не осталось.