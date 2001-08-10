В Ногликах в следующем году начнется строительство новой поликлиники

Глава региона посетил сегодня с рабочей поездкой Ногликский городской округ, где осмотрел значимые объекты. Среди них – центральная районная больница, краеведческий музей и жилищный фонд. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.Главный врач Ногликской ЦРБ Сергей Климанский рассказал врио губернатора о проблемах, требующих решения областных властей.

- Население района – 11 тысяч человек, это немного, но стоит учитывать, что на нефтегазовых проектах занято еще порядка 6 тысяч человек, которым тоже требуется медицинское обслуживание. Мы бы хотели создать своеобразный больничный комплекс, - обозначил руководитель больницы.

Еще одна проблема – неудобное расположение здания поликлиники. Чтобы попасть на прием к врачу, пациентам, среди которых много пенсионеров и людей с ограничениями здоровья, приходится преодолевать большие расстояния, подниматься в гору. Валерий Лимаренко принял решение построить новое здание поликлиники на территории ЦРБ.

- Строительство этого объекта в составе единого больничного комплекса сделает медицинскую помощь доступнее и улучшит ее качество, как для местных жителей, так и для вахтовых работников. Современная поликлиника в Ногликах будет работать по принципам «бережливости», - отметил Валерий Лимаренко.

Кроме того, принято решение о строительстве в Ногликах еще одного медицинского объекта – патоморфологического отделения. Возведение всех зданий начнется уже в следующем году, а закончится к 2021-2022 году. Отметим, что в старой поликлинике откроют бюджетную муниципальную гостиницу, а также учебные и тренировочные классы для спортсменов.

Другой вопрос, остро волнующий жителей Ногликского района, – большое количество аварийного жилья. На начало года таковым признано более 5 тысяч квадратных метров.

Глава региона отметил, что местным властям необходимо подготовить земельные участки с инженерной и транспортной инфраструктурой под жилищное строительство. После этого следует направить заявку на выделение средств из областного бюджета.

В планах на ближайшие годы – строительство 2 домов в Ногликах, а также нескольких жилых зданий в селах Ныш и Вал.

Кроме того, имеется потребность в арендном жилье для работников бюджетной сферы и привлечения специалистов из других регионов. На сегодняшний день в Ногликах не хватает 48 квартир, в селах Ныш и Вал – по 10 квартир. Глава региона поручил проработать решение этого вопроса.

Ранее Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу радикально решить проблему ветхого и аварийного жилья, нарастить темпы строительства до 500 тысяч кв. м. в год, закончить к 2025 году капремонт всех многоквартирных домов и дворов области. Уже принято решение увеличить в 3 раза — до 4 млрд рублей — финансирование программы по переселению из аварийного жилья. С переселенцами будут заключать «Соглашение о намерениях», чтобы они заранее знали куда и когда переедут. С Минобороны подписан документ о передаче неиспользуемых земель под жилищное строительство. На сегодняшний день введены новые дома в Охе, Ногликах, Южно-Курильске. Готовятся к благоустройству 200 дворов и 600 домов.