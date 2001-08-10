Охинские школьники стали лучшими на областном этапе акции «Я – гражданин России»
Победителем регионального этапа всероссийской акции «Я – гражданин России» стала школа №7 им. Героя Советского Союза Д. М. Карбышева из Охи. На втором месте оказалась команда Дома детского творчества г. Холмска, на третьем – охинская школа №1. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
Таковы главные результаты мероприятия, прошедшего 26–27 марта в Южно-Сахалинске. Участие в нём приняли 17 команд из 10 районов Сахалинской области – в общей сложности около 70 школьников в возрасте от 11 до 18 лет, прошедших муниципальные этапы.
Все участники привезли и презентовали собственные социальные проекты, направленные на то, чтобы улучшить жизнь людей в разных сферах. Это разработки в области добровольчества и волонтерства, благоустройства территорий, памятников культуры и сохранения культурного наследия, развития гражданского общества или развития региона/района/муниципалитета, поддержки финансовой грамотности и личной финансовой безопасности. Помимо презентаций, прошли встречи с интересными людьми и мастер-классы.
Было отмечено, что школьники не только озвучивают совсем не детские проблемы, но и активно ищут пути их решения. Так, победители конкурса рассказали о создании постоянно действующей Вахты памяти у Вечного огня в Охе. К своей работе ребята привлекли самые широкие круги общественности и властей, вплоть до мэра района.
Их сверстники из другой охинской школы, занявшие 3 место, создают интернет-сайт «PROспорт-65» – спортивную энциклопедию, которая призвана популяризовать спортивную жизнь города, области и страны в целом.
Получивший диплом 2-й степени проект из Холмска впечатлил всех членов жюри: ребята исследовали экологическое состояние родников в своей местности, оценили их физико-химические показатели и разработали информационную справку для горожан, какую воду можно пить, а какую – нет.
В числе других представленных начинаний – концерты для пожилых людей и забота о стариках, борьба с интернет-зависимостью у молодёжи, благоустройство памятников и городских территорий, выпуск газеты, пропаганда различных гражданских ценностей и так далее.
– В такой акции, как «Я – гражданин России», победителей и побеждённых быть не может, – уверена член жюри, методист Областного центра внешкольной воспитательной работы Светлана Руденко. – Все представленные проекты очень интересны, все заслуживают внимания, и каждый из них – это уже маленькая победа.
Организаторами прошедшей акции являются министерство образования Сахалинской области и ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы» при содействии Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Мероприятие ставит своей целью привлечь внимание школьников к решению местных актуальных социальных проблем, сформировать у них навыки проектной, исследовательской и творческой деятельности, публичных коммуникаций, выявить и поощрить лучшие детские работы в области социального проектирования.
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