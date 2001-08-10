О развитии добровольчества поговорили сегодня в Южно-Сахалинске

Общественная дискуссия по вопросам развития добровольчества состоялась сегодня в Южно-Сахалинске. Она собрала больше 20 специалистов в области молодежной политики региона, а также руководителей волонтерских объединений и общественных организаций. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Участники дискуссии говорили о внедрении нагрудного знака добровольца, который начали разрабатывать в прошлом году. Планируется, что награду будут получать 5 волонтеров в год - самые активные представители движений из разных районов области.

- Предусмотрены специальные критерии для получения знака - осуществление добровольческой деятельности на территории Сахалинской области не менее двух лет, количество мероприятий, в которых поучаствовал волонтер, их масштаб и так далее. Думаю, что уже в этом году сахалинцы смогут получить эту награду, - отметил начальник отдела молодежной политики минспорта области Александр Неустроев.

Затронули и тему волонтерских книжек, которые выдают сахалинским волонтерам для учета их достижений в области добровольчества. Их количество необходимо увеличить, так как после проведения первых зимних Международных игр «Дети Азии» число добровольцев в области значительно возросло. Кстати, сами волонтеры тоже участвовали в дискуссии. Максим Немец, считает, что самым активным добровольцам необходимо поощрение. Например, скидки на билеты в театр или кино. Подобные меры сахалинец видел в других регионах страны.

- Я думаю, что нужно волонтеров немного поощрять. Не всех конечно, а самых активных. Так же как знаком награждать несколько человек, - предложил волонтер.

- Многие говорят, что так может потеряться смысл в добровольчестве, но я думаю, что нет. Мол, если вы волонтеры, значит вы должны волонтерить, а если вы что-то просите, то какое это уже добровольчество. Но стимулировать ребят тоже нужно, - подчеркнула представитель территориального подразделения Национального центра помощи пропавшим детям Сахалинской области, руководитель поисково-спасательного отряда «Сова» Евгения Тучкова.

Сформулированные по итогам часовой дискуссии десятки предложений будут учтены в работе отдела молодежной политики минспорта Сахалинской области, а также будут направлены в Федеральное агентство по делам молодежи в качестве предложений в Концепцию развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года.