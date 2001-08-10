Валерий Лимаренко встретился с жителями Ногликского района

Во время рабочей поездки в Ногликский район Валерий Лимаренко провел большую встречу в районном центре досуга. Проблемой номер один для своего района жители Ноглик, а также сел Вал, Ныш, Катангли назвали ветхое и аварийное жилье. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Официально в городском округе признано аварийным более 5 тысяч квадратных метров жилья. Еще около 19 тысяч «квадратов» также потенциально относится к этой категории. Жители деревянных многоэтажных домов обратились к главе региона с просьбой провести специализированную экспертизу жилого фонда за счет областного бюджета и переселить семьи.

– Поддерживаю это предложение. Я своими глазами увидел, что в таких домах жить нельзя, – ответил Валерий Лимаренко. – В Ногликском районе необходимо активизировать работу по жилищному строительству. Сегодня мы удваиваем объемы возводимого жилья по всей Сахалинской области, в том числе в Ногликах. Кроме того, для работы в этом районе привлекается Сахалинское ипотечное агентство, чтобы обеспечивать квартирами работников бюджетной сферы.

Как рассказал глава администрации Ногликского городского округа Сергей Камелин, в ближайшие три года в микрорайоне, расположенном в границах улиц Физкультурная, Советская, Первомайская и Репина, возведут шесть пятиэтажек – это 240 квартир. Также благоустроят территорию для отдыха детей и взрослых.

В северном муниципалитете существует проблема не только со старыми деревянными домами, но и с новостройками. Одна из жительниц Катангли сообщила на встрече, что отпраздновала новоселье в 2017 году, но уже устала бороться с плесенью. Данный дом находятся на гарантии компании-застройщика. Валерий Лимаренко поручил провести специализированное обследование этого дома. Если подтвердится строительный брак, необходимы жесткие решения, подчеркнул глава региона. Ответственность должны понести те, кто сдавал и принимал дома ненадлежащего качества.

На встрече жители села Ныш подняли вопрос качества питьевой воды. По этой проблеме в ходе рабочей поездки было принято решение – в следующем году начнется строительство водозабора.

Заместитель директора гимназии поселка Ноглики Людмила Алехина спросила, когда в их образовательном учреждении появится специалист в стоматологическом кабинете. Врач в гимназии должен начать работу уже со следующего учебного года – дал поручение врио губернатора.

Также учителя ногликской гимназии и школы №1 обратились с просьбой построить спортивные залы в образовательных учреждениях. Сегодня ребятам приходится ходить на уроки физкультуры в спорткомплекс «Арена». Решение по этой проблеме также принято – к 2021 году школьники получат современные спортивные залы.

Сотрудники центральной библиотечной системы обозначили проблему высоких тарифов на Интернет. Такая ситуация сложилась из-за того, что «Ростелеком» является единственным поставщиком услуг связи в районе.

– Сегодня ведется работа по усреднению тарифов на территории всей области. Например, на Курильских островах стоимость услуг находится на одном уровне с Южно-Сахалинском, – ответил заместитель председателя правительства Сергей Олонцев. – До Ноглик уже построена альтернативная линия связи. Поэтому вскоре тарифы должны стать более демократичными.

Участники туристического клуба «Орлан» во время общения с главой области предложили проект благоустройства Дагинских термальных источников, которые являются одной из туристических жемчужин Сахалина.

– Туризм – одна из самых перспективных отраслей в стратегии социально-экономического развития Сахалина и Курил. Сегодня формируется целая программа, чтобы уйти от стереотипа сурового региона, где нечем заниматься, кроме добычи природных богатств. Нужно искать новый образ: развивать горнолыжный спорт, обустраивать туристические маршруты. Буду рад, если ваш клуб присоединится к этой работе, – сказал Валерий Лимаренко.

В завершение встречи глава Сахалинской области рассказал о возобновлении авиасообщения между Южно-Сахалинском и Ногликами. Тариф субсидированный – 4950 рублей в одну сторону. С 3 апреля самолеты будут летать два раза в неделю, по средам и воскресеньям. В летнее время число рейсов будет увеличено в зависимости от потребности.