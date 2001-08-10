В Южно-Сахалинске в этом году отремонтируют 219 подъездов
Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу по поддержке управляющих компаний в части предоставления субсидии на возмещение затрат на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов (МКД).
Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, в 2019 году конкурсный отбор на получение субсидии прошла 21 управляющая компания. Ремонт будет проведен в 219 подъездах 88 МКД. Заменят 150 оконных блоков, приведут в порядок 40 входных групп. На данные цели из бюджета области выделят более 25 млн рублей.
Как отметили в департаменте городского хозяйства, в нынешнем году перечень работ по капитальному ремонту общедомового имущества расширен: помимо покраски стен и потолков, замены перил в ряде подъездов при необходимости могут быть заменены почтовые ящики, произведена замена осветительных приборов, устроены кабель-каналы. С учетом того, что получателем субсидии является УК, то и все работы будут выполнены ее силами. Ремонт всех подъездов должен быть завершен к 1 октябрь 2019 года.
Полный список МКД, в которых планируется провести капитальный ремонт подъездов, опубликован на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
В случае выделения дополнительных средств будут проведены новые конкурсные процедуры.
Чтобы УК получить субсидию на финансовое обеспечение затрат на проведение работ по ремонту общего имущества в МКД, жильцам жилых домов необходимо провести общее собрание, по итогу которого собственники должны принять положительное решение о ремонте.
Согласно утвержденному порядку субсидия предоставляется на безвозмездной основе на условиях софинансирования собственниками помещений (своевременная оплата жилищных и коммунальных услуг жильцами) и может быть направлена на ремонт входных групп, восстановление или замену оконных блоков, восстановление внутренней отделки стен, потолков, полов в подъездах. На эти цели можно получить субсидию от 60% до 80% от общей суммы затрат. Процент субсидии зависит от количества набранных управляющей организацией баллов. Среди основных критериев - наличие совета многоквартирного дома, обеспечение ухода за спортивными и детскими площадками, отсутствие задолженности у организации по налогам и сборам, регулярное информирование граждан через сайт управляющей организации, уровень сбора платы за жилищные и коммунальные услуги, год ввода в эксплуатацию МКД.
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