В Сахалинской области запущена масштабная программа реконструкции системы водоснабжения

По поручению главы региона Валерия Лимаренко, в ближайшие годы на островах построят около 50 объектов водоснабжения и заменят тысячу километров водных магистралей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

- Жизнь сахалинцев и курильчан нельзя улучшить новыми мерами социальной поддержки, строительством жилья, больниц и школ, если у них дома нет самого необходимого — чистой питьевой воды. В ближайшие годы мы полностью решим этот вопрос для всех жителей, – отметил Валерий Лимаренко.

Уже в этом году в Анивском районе вводят в работу новый магистральный водовод. Его общая протяженность – 16 километров. Впервые к централизованному водоснабжению подключат более 10 тысяч жителей сел Воскресенское и Песчанское. Повысится в целом и надежность снабжения водой райцентра, где проживают еще столько же граждан. А в последующие два года новый водовод длиной 13,5 километров проложат к селу Таранай, численность жителей которого составляет около тысячи человек.

Еще один магистральный трубопровод - в Холмском городском округе - протянется от водозабора «Малка» к райцентру. Завершение работ – в этом году. В 2019-ом также должны заработать новые водоочистные сооружения на реке Малка, а в 2020-ом - на водозаборе села Чехов. В результате, чистой питьевой водой обеспечат более 33 тысяч жителей района.

- Также по поручению главы области Валерия Лимаренко в ближайшее время мы приступаем к проектированию объектов водоснабжения в Углегорском районе. В этом муниципальном образовании пока существуют проблемы с качеством воды. Принято решение строить водозабор в районе села Краснополье, вдали от угольных разрезов. Это позволит избежать потенциального загрязнения питьевой воды, - рассказал министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Зайцев.

На первом этапе магистральный водовод пройдет по всей долине реки Углегорка до райцентра, на втором – до Шахтерска. В результате, централизованное водоснабжение придет в села района. Качественную воду начнут получать 9 тысяч человек.

Ранее в соответствии с поручением Президента РФ глава региона Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу к 2024 году обеспечить всех жителей региона качественной питьевой водой. Уже сейчас достраиваются объекты водоснабжения в Анивском, Тымовском, Холмском, Томаринском, Александровск-Сахалинском и Долинском районах. Обеспечение населения качественной питьевой водой — один из ключевых элементов социально-экономической политики, проводимой на Дальнем Востоке.