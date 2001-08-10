Одиноким пенсионерам и ветеранам Южно-Сахалинска помогают подключиться к цифровому телевещанию
Волонтерский корпус Центра молодежных инициатив продолжает помогать подключать цифровые телевизионные приставки одиноким пенсионерам и ветеранам Южно-Сахалинска. За 2 недели волонтеры настроили 26 тюнеров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.
Через 17 дней в Сахалинской области должен быть осуществлен переход на цифровое эфирное телевизионное вещание, что позволит повысить качество изображения и звука, а также бесплатно получить доступ к популярным 20 каналам в цифровом формате. Для приема цифрового сигнала телевизор должен иметь встроенный тюнер DVB-T2. Информацию об этом можно найти в инструкции, посмотреть описание модели в сети Интернет. Чаще всего на телевизорах есть специальная наклейка с обозначением DVB-T2.
- Процесс установки и подключения тюнера для приема цифрового сигнала достаточно прост и понятен для большинства горожан, но люди старшего поколения, не разбирающиеся в тонкостях современной техники, могут испытывать определенные трудности с настройкой каналов, - рассказывает директор МБУ «Центр молодежных инициатив» Олег Гортованов. - Поэтому наши волонтеры, прошедшие специальное обучение, сейчас помогают одиноким пенсионерам и ветеранам в подключении оборудования.
Организация работы волонтеров в процессе перехода островного региона на цифровое телевизионное вещание организована по поручению врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Старшее поколение горожан, не имеющих родственников, которые могли бы помочь в установке, могут позвонить по телефону «горячей линии» МФЦ Сахалинской области 8-800-100-0057, а также по номеру федеральной «горячей линии» РТРС 8-800-220-2002. Специалисты дадут удаленную консультацию. В том случае, если останутся проблемы с подключением, будет оформлена заявка на волонтерский корпус.
По указанным телефонам «горячих линий» можно задать любые интересующие вопросы. Например, можно ли подключить одну приставку на два телевизора? Это возможно, но при подключении приставки к телевизору к ней переходят все функции настройки телеканалов. Поэтому, переключая каналы на приставке, вы будете переключать их одновременно на всех присоединенных к ней телевизорах. Чтобы смотреть в разных комнатах разные передачи, для каждого телевизора необходим отдельный тюнер DVB-T2. Ответы на другие наиболее популярные вопросы можно найти на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети в разделе «Обратная связь».
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:19 Сегодня Сахалинцы впервые сразились на чемпионате по бильярду среди лиц с ПОДА
09:01 Сегодня Валерий Лимаренко посетил крупный нефтегазовый комплекс в Ногликском районе
09:39 Сегодня Переезжая на «материк», пенсионеры увозят с собой наработанный «на северах» размер фиксированной выплаты страховой пенсии
10:01 Сегодня Сноубордистка Софья Надыршина завоевала вторую золотую медаль чемпионки России
18:16 22 Марта Министерство ЖКХ Сахалинской области подвело итоги работы за 2018 год
15:55 22 Марта ЕГЭ по русскому языку в досрочный период завершился без нарушений
16:30 22 Марта Жители Южных Курил хотят построить музей под открытым небом
17:00 22 Марта Соревнования по легкой атлетике состоялись в Южно-Сахалинске
16:07 6 Марта В южно-сахалинской школе № 8 состоялся первый офицерский бал
- 18:01 7 Марта Южносахалинцев приглашают на масленичную ярмарку
- 15:58 6 Марта Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
09:45 1 Марта На Сахалине планируют увеличить объемы переработки нефти
Выбор редакции
- 17:55 Сегодня Сахалинец Юрий Чемодуров занял третье место на Кубке Европы
- 16:35 Сегодня Путешественник-экстремал расскажет, как попасть на Сахалин с материка по льду
- 16:01 Сегодня Звания мастеров спорта получили четыре сахалинца
- 14:04 Сегодня Сахалинцев приглашают на соревнования по мотоциклетному спорту
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?