Одиноким пенсионерам и ветеранам Южно-Сахалинска помогают подключиться к цифровому телевещанию

Волонтерский корпус Центра молодежных инициатив продолжает помогать подключать цифровые телевизионные приставки одиноким пенсионерам и ветеранам Южно-Сахалинска. За 2 недели волонтеры настроили 26 тюнеров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

Через 17 дней в Сахалинской области должен быть осуществлен переход на цифровое эфирное телевизионное вещание, что позволит повысить качество изображения и звука, а также бесплатно получить доступ к популярным 20 каналам в цифровом формате. Для приема цифрового сигнала телевизор должен иметь встроенный тюнер DVB-T2. Информацию об этом можно найти в инструкции, посмотреть описание модели в сети Интернет. Чаще всего на телевизорах есть специальная наклейка с обозначением DVB-T2.

- Процесс установки и подключения тюнера для приема цифрового сигнала достаточно прост и понятен для большинства горожан, но люди старшего поколения, не разбирающиеся в тонкостях современной техники, могут испытывать определенные трудности с настройкой каналов, - рассказывает директор МБУ «Центр молодежных инициатив» Олег Гортованов. - Поэтому наши волонтеры, прошедшие специальное обучение, сейчас помогают одиноким пенсионерам и ветеранам в подключении оборудования.

Организация работы волонтеров в процессе перехода островного региона на цифровое телевизионное вещание организована по поручению врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Старшее поколение горожан, не имеющих родственников, которые могли бы помочь в установке, могут позвонить по телефону «горячей линии» МФЦ Сахалинской области 8-800-100-0057, а также по номеру федеральной «горячей линии» РТРС 8-800-220-2002. Специалисты дадут удаленную консультацию. В том случае, если останутся проблемы с подключением, будет оформлена заявка на волонтерский корпус.

По указанным телефонам «горячих линий» можно задать любые интересующие вопросы. Например, можно ли подключить одну приставку на два телевизора? Это возможно, но при подключении приставки к телевизору к ней переходят все функции настройки телеканалов. Поэтому, переключая каналы на приставке, вы будете переключать их одновременно на всех присоединенных к ней телевизорах. Чтобы смотреть в разных комнатах разные передачи, для каждого телевизора необходим отдельный тюнер DVB-T2. Ответы на другие наиболее популярные вопросы можно найти на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети в разделе «Обратная связь».