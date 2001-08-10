Ежедневно сотрудники департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска проверяют исполнение Правил благоустройства территории города, в том числе в части расчистки территорий, прилегающих к объектам благоустройства, придомовых территорий, тротуаров от снега, удаления снежно-ледяных образований, проведения противогололедных мероприятий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Во избежание угрозы схода снега, протекания кровель управляющим компаниям, обслуживающим многоквартирные дома, а также хозяйствующим субъектам всех форм собственности необходимо следить за их состоянием и в случае необходимости очистить от наледи и сосулек. Кроме того, во избежание подтопления объектов и территорий необходимо принять меры по вывозу временно складированного снега.

Невыполнение требований, установленных муниципальными правовыми актами, влечет административную ответственность, предусмотренную законом Сахалинской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» в виде предупреждения или наложения административного штрафа: на граждан - до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - до 10 тыс. рублей; на юридических - до 50 тыс. рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается.