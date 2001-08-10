Сотрудниками долинской ГИБДД проведено мероприятие «Шагающий автобус»
С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, отработкой практических навыков безопасного поведения маленькими пешеходами, и для привлечения внимания общественности к обеспечению безопасности детей, сотрудниками ГИБДД города Долинска в детском саду «Солнышко» проведена профилактическая акция «Шагающий автобус».
Как сообщили ТИА «Острова» в региональном ГИБДД, в ходе следования «Шагающего автобуса», сотрудники Госавтоинспекции рассказывали будущим первоклассникам об опасностях, которые могут их подстерегать на дорогах. Также, дети узнали, что выходя из подъезда своего дома, необходимо быть предельно внимательными и не выбегать из-за припаркованного транспорта.
В игровой форме дети вспомнили сигналы светофора, основные дорожные знаки и виды пешеходных переходов. Особое внимание инспекторы ГИБДД обратили на световозвращающие элементы на одежде детей, обязательные при нахождении вблизи автомобильной дороги в тёмное время суток.
Сотрудники полиции с воспитанниками провели пропагандистскую акцию «Внимание дети!» на площади имени Чехова города Долинска. Инспекторы останавливали транспортные средства, а дети вручали водителям яркие воздушные шары, рисунки и желали безопасных дорог.
Водители реагировали на акцию очень позитивно, на пожелания детей отвечали с улыбкой и обещали быть внимательными на проезжей части дороги.
Возвращался «Шагающий автобус» в детский сад уже по изученному безопасному маршруту, который каждый участник мероприятия пообещал соблюдать ежедневно. Организаторы акции считают, что подобные мероприятия особенно важны для тех, кто только пойдёт в школу и ещё не приобрёл навыки безопасного поведения на дорогах.
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