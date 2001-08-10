На Сахалине создают новые школьные места

Ликвидировать вторую смену и повысить качество среднего образования – такие задачи поставил врио губернатора Валерий Лимаренко перед областным правительством. Для этого будут ускорены темпы строительства новых школ и переоснащения действующих. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

До конца года построят школы в Корсакове на 330 мест и Долинске на 800 мест, а также дополнительные здания к гимназии №1 и школе №26 в Южно-Сахалинске, что даст областному центру 960 новых учебных мест. Кроме того, в 2019 году будет готов корпус дополнительного образования гимназии №3 Южно-Сахалинска и школа-детский сад в селе Тунгор Охинского района на 90 мест, 60 из которых – школьные. Благодаря этому до конца текущего года на Сахалине появится более одной тысячи дополнительных школьных мест. Кроме того, продолжится строительство еще шести объектов образования, которые будут готовы к сдаче в эксплуатацию в 2020-2021 годах.

- Сегодня мы строим школы нового типа – это современные образовательные центры для всестороннего развития детей. Здесь они смогут полностью раскрыть свой потенциал и определиться с будущей профессией, - подчеркнул Валерий Лимаренко.

До конца 2019 года будут созданы 15 центров образования цифрового и гуманитарного профилей в сельских школах. 40 учреждений региона оснастят современными кабинетами физики и химии, а в 3 коррекционных школах оборудуют новые мастерские. Кроме того, в Южно-Сахалинске запланировано открытие еще двух «Кванториумов», где дети смогут осваивать навыки программирования, робототехники и конструирования.

В первом квартале этого года в регионе актуализировали и расширили госпрограмму развития образования. Согласно обновленному документу, в 2022 году новые школы появятся в Ногликах, Шахтерске и Рейдово. Всего же до 2025 года регион получит 42 современных объекта образования.

- Так мы обеспечим переход на односменный режим обучения и переведем школьников из зданий с высокой степенью износа в новые, - отметила Наталья Мурашова, министр образования области.

Особое внимание уделено сфере дошкольного образования. Глава региона поставил задачу – до 2021 года обеспечить 100% доступность детских садов для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет строительства новых объектов и поддержки родителей, которые пользуются услугами частного сектора. В Сахалинской области уже в этом году будут созданы 135 дополнительных мест для детей до 3-х лет, за счет строительства школы-детского сада в селе Тунгор Охинского района, приобретения помещений для организации дошкольных групп в Южно-Сахалинске. Строительство новых объектов дошкольного образования продолжится и в последующие годы.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу до 2025 года решить проблему второй смены в школах, а к концу нынешнего года привлечь в СахГу специалистов с учеными степенями и начать готовить местные кадры для развития экономики региона. Уже сейчас заканчивается строительство новых школ в Корсакове и Долинске, школы-детсада в Охинском районе, дополнительных зданий для школ в Южно-Сахалинске. Область впервые профинансировала создание бюджетных мест в СахГУ для студентов бакалавриата (всего 240 мест), подана заявка в Минобрнауки на получение статуса опорного вуза.