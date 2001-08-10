Тихоокеанское
информационное агентство
29 Марта 2019
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На Сахалине зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества
16:49, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

У юго-восточного побережья Сахалина продолжается разрушение прибрежного льда

Как сообщили ТИА «Острова» в Сахалинском управлении МЧС, 30 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы) под воздействием отжимного ветра ожидается вынос прибрежного льда в открытое море. Выходить на лёд опасно, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

 Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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