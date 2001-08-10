В администрации Южно-Сахалинска используют метод дополненной реальности для информирования граждан

Администрация областного центра продолжает применять цифровые технологии в сфере предоставления электронных услуг и осуществления электронного документооборота. С 1 апреля начнется распространение информационных плакатов о портале госуслуг с применением технологии «Дополненная реальность». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.

Технология «Дополненная реальность» позволяет в режиме реального времени с использованием компьютерных устройств дополнить существующее изображение цифровыми и графическими данными. Вместе с реальным изображением камеры на экране появляется информация из приложения дополненной реальности, наполняя плоские поверхности плакатов, билбордов и любой наружной рекламы интерактивным действием.

Как рассказали в аналитической службе МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска», данная технология используется для информирования граждан в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг администрации, оказываемых в электронном виде. С понедельника в структурных подразделениях муниципалитета и общественных приемных будет распространена первая партия наглядной агитации с применением QR-кода и ссылкой на приложение. Установив его и наведя камеру мобильного телефона или планшета на плакат, можно просмотреть информационное видео. Так, например, в плакате зашифрован ролик, рассказывающий о регистрации на портале госуслуг физического лица.

В случае заинтересованности данной информацией заявителю предоставляется онлайн-возможность перейти на портал госуслуг для получения услуги или приступить к регистрации, если гражданин еще не зарегистрирован в ЕСИА.

Таким образом, уже в апреле технология «Дополненная реальность» поможет узнать некоторые ответы на вопросы заявителей, а сотрудники администрации постараются организовать процесс предоставления услуг в электронном виде еще комфортнее и доступнее для граждан. В настоящее время уже 43 государственные и муниципальные услуги сферы образования, культуры, строительства, земельных отношений и других сфер деятельности горожане могут получить дистанционно, не выходя из дома, с помощью портала госуслуг.