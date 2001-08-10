Сахалинские власти впервые профинансируют создание дополнительных бюджетных мест в СахГУ
По поручению главы региона Валерия Лимаренко областное правительство в 2019 году выделит на эти цели 17 миллионов рублей. Благодаря этому в главном островном вузе появится 240 дополнительных бюджетных мест. Кроме того, принято решение об открытии новых специальностей и привлечении преподавателей из ведущих учебных заведений страны. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Руководитель области поставил задачу повысить качество высшего образования в регионе и решить вопрос недостатка востребованных специалистов.
- Повышение качества высшего образования на Сахалине – одна из важнейших задач, которая стоит сегодня перед областным правительством. Поэтому я принял решение профинансировать появление в Сахалинском университете 240 дополнительных бюджетных мест. Они появятся уже в новом учебном году, - заявил Валерий Лимаренко.
Сахалинский госуниверситет намерен теснее сотрудничать с ведущими вузами страны, что, в свою очередь, позволит привлечь на остров квалифицированный профессорский состав. Кроме того, подана заявка в профильное федеральное министерство на получение СахГУ статуса опорного вуза. Это позволит получить дополнительное финансирование и повысить качество образование.
Открытие новых специальностей в этом и последующих годах, по мнению заместителя председателя правительства области Сергея Наумова, позволит закрыть потребности региона в специалистах строительной и рыбной отраслей, нефтегазового сектора, экономики и юриспруденции. Уже с 2019 года высшее образование в СахГУ можно будет получить по новым специальностям – инженера-электротехника и инженера-теплотехника. В дальнейшем появится и ряд других профилей обучения.
- Открытие новых факультетов даст возможность сахалинцам обучаться дома, не выезжая на материк, - отметил Сергей Наумов.
Вопросы образования находятся на особом контроле главы региона Валерия Лимаренко. Ранее руководитель области поставил перед правительством задачу до 2021 года обеспечить всем детям от 1,5 до 3 лет дошкольное образование за счет строительства детсадов и соцподдержки семей, до 2025 года решить проблему второй смены в школах, а к концу нынешнего года привлечь в СахГу специалистов с учеными степенями и начать готовить местные кадры для развития экономики региона. Уже сейчас заканчивается строительство новых школ в Корсакове и Долинске, школы-детсада в Охинском районе, дополнительных зданий для школ в Южно-Сахалинске. Область впервые профинансировала создание бюджетных мест в СахГУ для студентов бакалавриата (всего 240 мест), подана заявка в Минобрнауки на получение статуса опорного вуза.
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