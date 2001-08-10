Сергей Надсадин взял реконструкцию дорог в 25-м микрорайоне под личный контроль. Этой теме посвятили специальное совещание, прошедшее под руководством мэра островной столицы. Участниками встречи стали подрядная организация, которая выиграла тендер на масштабные работы, а также начальники и специалисты городских департаментов, выступающих в роли заказчика.

Уже в начале совещания стало понятно, что между исполнителями и заказчиками сложилось недопонимание. Некоторые пункты проекта осложняет непростая инфраструктура и непредвиденные обстоятельства. Сергей Надсадин призвал участников встречи к конструктивному диалогу. По контракту реконструкция должна быть закончена к 1 сентября.

- В ближайшее время нужно принять необходимые решения, чтобы создать максимально комфортные условия для жителей микрорайона. Люди не должны по полгода ходить по грязи из-за того, что реконструкция замедлилась. Делать улицы нужно, и контракт должен быть исполнен, иначе придется принимать меры - наказывать административно и рублем как подрядчика, так и заказчика, - подчеркнул мэр.

Участники встречи сошлись во мнении, что объект оказался сложным, однако это не должно становиться поводом затянуть сроки реконструкции. Стороны пообещали приложить все усилия для того, чтобы сделать дороги в микрорайоне максимально оперативно и качественно. Уже на следующей неделе на этом участке пройдет выездное совещание заказчиков и исполнителей проекта. Стороны обсудят в том числе и обустройство временных деревянных настилов для пешеходов.

Сергей Надсадин поручил ответственным лицам еженедельно сообщать ему о проделанной работе. В ближайшее время мэр областного центра также проведет в микрорайоне выездное совещание, чтобы при необходимости скорректировать принятые решения на месте и услышать мнение местных жителей.