На Сахалине отменяются пригородные поезда

Как сообщили ТИА «Острова» в пассажирской компании «Сахалин», с 1 по 21 апреля в Сахалинской области отменяются пригородные поезда №6016/6015, 6014/6013 сообщением Южно-Сахалинск – Пять Углов – Южно-Сахалинск.

Со 2 по 19 апреля перестанет ходить пригородный поезд №6011 сообщением Пять Углов – Южно-Сахалинск.

С 1 апреля по 5 мая не будет курсировать поезд №6303/6305 сообщением Южно-Сахалинск – Тихая – Поронайск и №6306/6304 Поронайск – Тихая – Южно-Сахалинск.

Пассажирская компания «Сахалин» приносит свои извинения за доставленные неудобства.