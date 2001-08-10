Сахалинские юные десантники полетят на сбор «Наследники Победы-2019»

Курсанты военно-спортивного клуба «Десантник» из Южно-Сахалинска примут участие во Всероссийском молодёжном образовательном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз-2019 – Наследники Победы». Юные сахалинские десантники полетят в Казань, где ежегодно проводится мероприятие, уже в четвёртый раз. В прошлом году они заняли 1-е место в культурной программе, 15-е место (из 52 команд) в общем первенстве, а также завоевали золотые и серебряные медали в командном первенстве в разных дисциплинах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в организации «Боевое братство».

В составе команды «Десантника» 10 представителей всех трёх курсов клуба, в том числе четыре девушки.

- Команду собрали из лучших курсантов, - говорит инструктор ВСК Екатерина Захарова. - В этом году курсанты прошли жесткий отбор внутри клуба и видеотестирование аттестационной комиссии сбора, по результатам которого состоялся отбор команд. Так и должно быть, потому что планка, которую надо взять, из года в год выше. Сейчас мы усиленно готовим ребят к участию в исторической викторине, показываем фильмы, читаем лекции. Отдельным блоком идёт подготовка к командным соревнованиям по воинскому многоборью, в составе которых будет эстафета по плаванию, силовые физические упражнения, рукопашный бой, стрельба, оказание первой помощи, гиревой спорт, фехтование на штыках, марш-бросок, полоса препятствий. Участники сбора примут участие в полевом выходе и военно-тактической игре, в мастер-классах по различным дисциплинам. Ребят ждет яркая, насыщенная вечерняя программа «С Победой в будущее!», благодаря которой смогут познакомиться с культурой, фольклором, героической историей разных регионов страны.

В сборах примут участие команды из 40 регионов. Главная цель мероприятия, среди организаторов которого Минобороны РФ, - патриотическое воспитание и сохранение памяти об истории нашей страны. В нынешнем году «Наследники Победы» посвящены 30-летию вывода советских войск из Афганистана и Победе в Великой Отечественной войне. В рамках сбора состоятся встречи с Героями России, выдающимися деятелями науки и культуры, ветеранами боевых действий.

Курсанты, которые уже побывали на «Союзе», мечтают, чтобы сбор был и проведен на Сахалине, тогда в нем смогут принять участие больше наших земляков.

- По положению принимающая сторона может выставить 5 команд, - говорит Е.Захарова. - Также сбор внесен в государственную программу «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы». Думаю, это подняло бы престиж Сахалинской области и, возможно, стало толчком к объединению сахалинских военно-спортивных организаций, зв мощное патриотическое объединение. Много трудностей мы испытали, готовя команду в этом году. Хочу от имени руководства, инструкторов и курсантов клуба поблагодарить правительство Сахалинской области, администрацию Южно-Сахалинска, Министерство спорта, туризма и молодежной политики за материальную поддержку нашего клуба в форме субсидии и грантов.