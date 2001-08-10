Сахалинские кадеты стали лучшими в конкурсе строя и песни в Москве

Команда сахалинцев стала лучшей на XVI Всероссийском кадетском сборе. Он проходит ежегодно в Москве. Островной регион представили 10 воспитанников кадетской школы областного центра.

Сахалинцы поучаствовали в смотре строя и песни на Поклонной горе, а также в спортивных состязаниях. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, во всех мероприятиях островные кадеты стали первыми.

- Конкуренция была высокая, потому что выступало 52 команды из разных регионов страны. Ребята исполняли кадетский гимн нашей школы, выступили отлично. Нас там отметили и похвалили за то, что постоянно приезжаем и оказываемся в числе лучших, - поделился офицер воспитатель кадетской школы Южно-Сахалинска Дмитрий Панов.

Кроме конкурсов для кадетов была подготовлена культурная программа. Сахалинцы поучаствовали в торжественном построении на Соборной площади Кремля, возложили венки к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а также посетили музеи и театральные представления.

Сегодня юным сахалинцам дали отгул в школе, чтобы они могли отдохнуть. К занятиям они приступят завтра.