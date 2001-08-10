На Сахалине продолжается досрочный этап сдачи ЕГЭ. Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2019 года, 1 апреля в досрочный период проходят экзамены по физике, биологии и иностранному языку. На острове экзаменационные работы в этот день писали 63 человека. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

Напомним, что на письменную и устную части ЕГЭ по иностранному языку поделили в 2015 году. За письменный тест участник может набрать до 80 баллов, за устную часть – до 20 баллов. Установленный проходной балл по иностранному языку – 22, по биологии и физике – 36.

«Я пришла сегодня на экзамен по биологии. Собираюсь поступать в медицинский вуз. Хочу стать врачом. Думаю, что именно эта профессия мое призвание. К экзамену готовилась самостоятельно. Занималась много и ежедневно. Надеюсь на хороший результат», - делится участница госэкзамена Наталья Синельникова.

Во время экзамена в ППЭ присутствовали общественные наблюдатели. Кроме того, ход экзамена контролировали члены государственной экзаменационной комиссии.

В пункте велось видеонаблюдение в онлайн-режиме и применялась технология печати контрольных измерительных материалов непосредственно в аудиториях, сканирование бланков ответов проводилось в штабе.

«На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 3,5 часа, по физике - 3 часа 55 минут, по иностранному языку - 3 часа. Время, выделенное на проведение инструктажа участников ЕГЭ, печать материалов, заполнение бланков, в продолжительность экзаменов не включается. Экзамен стартовал вовремя. Прошел в штатном режиме без нарушений. Результаты экзаменов будут объявлены не позднее 16 апреля», - отметила руководитель экзаменационного пункта Анна Сочеева.

Досрочный период единого государственного экзамена в 2019 году завершится 10 апреля. Следующие экзамены досрочного периода – обществознание и информатика – пройдут в среду, 3 апреля. На сдачу ЕГЭ по обществознанию зарегистрировались 162 человека, ЕГЭ по информатике планируют сдавать 20 человек.