В Южно-Сахалинске для проезда частично закрывают переулок Энергетиков

На время проведения работ в Южно-Сахалинске по устройству газопровода будут введены ограничения проезда по переулку Энергетиков от улицы Украинской до ТЭЦ-1. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Заказчик работ - АО «ГазпромГазораспределение-ДВ», подрядчик - ООО «Нефтегазстрой». Работы пройдут в несколько этапов. Участки переулка будут закрывать поочередно.

Так, с завтрашнего дня проезд на первом участке (район магазина «Гаечка») будет заужен для подготовительных работ, а с 3 до 15 апреля - закрыт.

Водителей просят при движении в этом районе обращать внимание на временные знаки и пользоваться объездными путями.