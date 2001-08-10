Сахалинцы и курильчане получили выплаты на покупку оборудования для приема цифрового телевещания
Более 1 тысячи сахалинцев и курильчан получили выплаты на покупку оборудования для приема цифрового телевещания. Единовременные выплаты на приобретение оборудования для приема цифрового сигнала предоставляются малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, нуждающимся в поддержке. Льгота предоставляется в размере фактически понесенных расходов, не более 15 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
С 15 апреля этого года в регионе на смену аналоговому вещанию придет цифровое. Для жителей – это возможность смотреть телеканалы с четкой картинкой, без помех и искажений. Владельцам старых моделей телевизоров рекомендуют приобрести специальное оборудование - это может быть телевизор, приставка или комплект для спутникового вещания.
На сегодняшний день выплату на приобретение, доставку, установку и настройку оборудования для приема цифрового телевещания, а также на оплату необходимых для установки расходных материалов получили 1180 человек. В их числе - Елена Якина из Долинска, семья которой имеет статус малообеспеченной.
- Мы приобрели новый телевизор и предоставили чек о покупке в местное отделение социальной защиты. В результате, нам компенсировали 15 тысяч рублей. Теперь смотрим телевизор в новом формате, - рассказала Елена Якина.
Для назначения единовременной выплаты необходимо обращаться в отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по месту жительства. Детали можно уточнить с помощью автоинформатора, который работает круглосуточно по телефону: 49-43-99, добавочный номер 09, добавочный номер 04.
Как пояснили в министерстве социальной защиты Сахалинской области, возмещению подлежат документально подтвержденные расходы, понесенные в течение 12 месяцев, предшествующих дате обращения с заявлением. Количество приобретаемого оборудования областным законом не ограничивается.
- То есть, граждане могут обратиться за компенсацией с чеками об оплате оборудования в 2018 году, - отметил советник отдела модернизации социальных выплат министерства социальной защиты Максим Петин.
Напомним, в конце декабря прошлого года в Сахалинской области завершился запуск сети станций, передающих второй мультиплекс. В островном регионе уже работают все 62 передатчика первого и второго мультиплексов. В результате в отличном качестве уже сегодня доступны 20 программ пакета цифровых телеканалов.
Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс) включает в свой состав следующие телеканалы: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ». Он доступен на 51-м телеканале, центральная частота вещания - 714 МГц.
Перевод сетей телерадиовещания на цифровые технологии проводится по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы». В результате, прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России.
Чтобы определить наличие цифрового эфирного телевизионного вещания в населенном пункте, следует обратиться в центр консультационной поддержки по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 213а, а также по телефону: 8-800-220-20-02 или электронной почте: ckp_sakhalin@rtrn.ru.
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