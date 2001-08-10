На Сахалине в тестовом режиме заработала горячая линия по вопросам здравоохранения

С первого апреля жители области могут сообщить о проблемах своей больницы или поликлиники по единому бесплатному номеру телефона: 1-300. Новая служба запущена по инициативе главы региона Валерия Лимаренко. Она позволит обеспечить действенный общественный контроль над работой медицинских учреждений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

- Телефонная линия позволит круглосуточно получать обратную связь от людей, которые получили или хотят получить медицинскую помощь. Это также поможет собрать более полную информацию о состоянии системы здравоохранения и её слабых местах, чтобы в дальнейшем эти недочеты устранить, - сказал Валерий Лимаренко.

Система «1-300» создана совместно с компанией «Ростелеком». Она работает по схеме единой службы спасения «112». С сегодняшнего дня любой гражданин может высказать пожелания о работе больниц или поликлиник области, пожаловаться на очереди, невнимательное отношение медперсонала, некачественное питание.

- Создание единой телефонной линии для обращений населения — социально значимый проект, важный как для области, так и для «Ростелекома». Для его реализации мы применили весь опыт нашей компании по созданию и обслуживанию call-центров, — отметил заместитель директора макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Максим Ситников.

За первые несколько часов работы горячей линии на нее обратились 20 человек. В основном, вопросы сахалинцев касаются записи на прием к врачу и возможности взять талон на портале Госуслуги.

- Линию обслуживают 4 оператора. Все они прошли подготовку, владеют информацией о работе медицинских учреждений. В случае, если возникнет внештатная ситуация или потребуются уточнения, оператор может переадресовать обращение представителю медицинской организации, - рассказала заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Лариса Згурьева.

В течение апреля сall–центр будет работать в тестовом режиме в Южно-Сахалинске. Звонки принимаются ежедневно по будням с 8.00 до 17.00 часов. Впоследствии к проекту присоединятся и другие медицинские учреждения региона.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко поставил перед правительством задачу кардинально изменить ситуацию в медицине: привлечь к работе в больницах и поликлиниках специалистов высокого уровня, сократить очереди более чем в 2 раза, оснастить медучреждения всем необходимым оборудованием. Уже сейчас вдвое выросли расходы на капремонт и закупку оборудования: 1,5 и 2,7 млрд соответственно. Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в 5 учреждениях, в ближайшее время запустится горячая линия для пациентов. С апреля вырастут зарплаты врачей и среднего медперсонала в поликлиниках, которые работают по современным стандартам; принято решение о росте «подъёмных» для материковых специалистов в 2 раза; выросли квоты на обучение сахалинцев в медвузах.